اعتقال شخص حاول الهجوم على الملك تشارلز الثالث.. شاهد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة توثق لحظة قيام أحد الأشخاص باعتراض موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث أثناء ذهابه إلى قاعة وستمنستر للوقوف على نعش والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقالت "ديلي ميل" إن الرجل اعترض موكب الملك تشارلز الثالث وحاول الاقتراب من سيارته أثناء دخولها ساحة البرلمان في طريقها إلى قاعة وستمنستر، حيث عبر الطريق وكاد أن يلمس السيارة إلا أن شرطة العاصمة لندن تمكنت من القبض عليه بسرعة.

وهرع أفراد شرطة لندن إلى الرجل وتمكنوا من اقتياده وطرحه أرضًا في ثوانٍ معدودة، ليمر موكب الملك تشارلز الثالث في سلام وبدون أي تعطيل في حركته.

ومنذ ساعات أعلنت الحكومة البريطانية أن طابور المشيعين في قاعة ويستمنستر سوف يستأنف بعد وقف الدخول رسميا لسبع ساعات، فيما أطلقت تحذيرًا للمعزيين من توقع الانتظار لأكثر من 24 ساعة ودرجات حرارة منخفضة ليلا.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، يمتد طابور مشيعو الملكة إليزابيث بطول ثمانية كيلومترات حتى حديقة ساوثوارك جنوب شرقي لندن.

فتح نعش الملكة

اليوم السبت تمكنت الشرطة البريطانية من اعتقال شخص حاول الوصول إلى نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية وفتحه عنوه. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن شرطة قاعة وستمنستر، وهي القاعة التي تقام فيها جنازة الملكة إليزابيث الثانية ويوجد بها النعش وتحرسه شرطة القصر الملكي، تفاجئت بأن شخصًا من بين المشيعين خرج من الطابور وحاول الوصول إلى نعش الملكة إليزابيث الثانية وحاول فتحه عنوه.

وبحسب "ديلي ميل" فإن الشخص نجح جزئيًا في فتح نعش الملكة إليزابيث إلا أن أفراد الشرطة هرعوا نحوه ليمنعوه ويقبضوا عليه.

إصابات بين المشيعين

وقالت خدمة الإسعاف في لندن إنها عالجت 435 فردا من الجمهور على طول طريق قائمة الانتظار خلال اليومين الماضيين، 42 منهم نقلوا إلى المستشفى، فيما مثل رجل أمام محكمة ويستمنستر بعدما اتهمته سيدتان بالتحرش الجنسي بهما خلال الطابور الخاص بإلقاء نظرة على نعش الملكة الراحلة.