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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماية قادة العالم.. جنازة إليزابيث أكبر عملية أمنية في تاريخ بريطانيا

جنازة الملكة اليزابيث
جنازة الملكة اليزابيث

قالت شرطة لندن إن الجنازة الرسمية لـ الملكة إليزابيث ستكون أكبر عملية أمنية تقوم بها على الإطلاق، حيث يجتمع رؤساء الوزراء والرؤساء وأفراد العائلة المالكة يوم الإثنين لتقديم احترامهم لأطول فترة حكم في بريطانيا.

ومن المتوقع أن تجتذب جنازة الملكة مئات الآلاف من الناس إلى شوارع لندن، في تكرار لأحداث مهمة أخرى في تاريخ بريطانيا، بما في ذلك تتويجها عام 1953، وجنازة رئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل عام 1965 ووفاة الأميرة ديانا عام 1997.

وقال ستيوارت كوندي، نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة في لندن، إن القوة كانت تستعد لأحداث تتراوح بين التهديدات الإرهابية والاحتجاجات وحشود الحشود.

وأضاف أن قوته ستنشر أكبر عدد على الإطلاق من الضباط في شوارع المدينة وأكبر عملية حماية لقادة العالم وأفراد العائلة المالكة في تاريخ الشرطة الذي يقرب من 200 عام ، مع نشر ضباط من كل قوة تقريبًا في البلاد.

وسيكون من بين الضباط المتخصصين المناوبين الغواصين ومتعاملو الكلاب والشرطة على الجياد وممرات الدراجات النارية وضباط الأسلحة النارية وضباط الحماية اللصيقة الذين سيحرسون قادة وأفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم.

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الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين الضيوف البارزين من الخارج الذين أكدوا أنهم سيحضرون.

وقال كوندي إن عملية الشرطة الضخمة ستتجاوز الأحداث الشرطية الكبرى الأخرى في لندن، بما في ذلك أولمبياد 2012 والاحتفالات في يونيو باليوبيل البلاتيني للملكة ، والذي احتفل بمرور 70 عامًا على توليها العرش البريطاني.

ولإعطاء فكرة عن حجم العملية ، قال كوندي إنه تم نشر 22 ميلاً (36 كم) من الحواجز في وسط لندن للمساعدة في السيطرة على الحشود.

وأضاف كوندي لرويترز: 'لا يوجد شيء على الاطلاق يمكن مقارنته بعملية حفظ الأمن التي قمنا بها الأسبوع الجاري وخاصة يوم الاثنين فيما يتعلق بالجنازة الرسمية، مضيفا “ستكون هذه أكبر عملية شرطة منفردة قامت بها شرطة ميت على الإطلاق وأعتقد أنه من المرجح أن تقوم بها”.

وسيشرف على عملية الشرطة مارك رولي، وهو في الأسبوع الأول له في منصب رئيس شرطة لندن بعد أن عاد إلى القوة بعد أن عمل سابقًا كقائد وطني لمكافحة الإرهاب.

وقامت شرطة لندن حتى الآن بإلقاء القبض على 34 شخصا في الفترة التي سبقت الجنازة ، لكن أيا منهم لم يكن على صلة بالاحتجاجات. 

وكانت هناك انتقادات بأن الشرطة في اسكتلندا كانت شديدة القسوة في التعامل مع أولئك الذين يعترضون.

وقال كوندي: 'للناس الحق في الاحتجاج.. ستكون استجابتنا متناسبة، وستكون متوازنة، وسيتخذ ضباطنا إجراءات فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية'.

وقال تيم دي ماير، مساعد رئيس شرطة وادي التايمز، الذي سيكون مسؤولاً عن عملية حفظ الأمن في وندسور، حيث ستؤخذ الملكة من لندن لدفنها، إن الجمهور سيواجه فحصًا على غرار المطارات.

وأضاف كوندي: خطتنا للطوارئ تأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من السيناريوهات المختلفة التي تشمل كل شيء من الهجمات الإرهابية إلى النشاط الإجرامي إلى اندفاع الحشود والسحق.

وتعرض ضابطا شرطة للطعن في حادث لا علاقة له بالجنازة ، أو الإرهاب ، في وسط لندن يوم الجمعة، والذي قال إنه سلط الضوء على ضرورة التزام جميع الضباط المناوبين ، أفراد الجمهور، باليقظة.

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