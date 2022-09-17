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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

«الأزهري» خلال احتفال الدفعة 1972 طب قصر العيني بالعيد الخمسين لتخرجهم: جيل عريق

أسامة الأزهري مع
أسامة الأزهري مع دفعة ١٩٧٢ طب

شارك الدكتور أسامة الأزهري في احتفال دفعة سنة ١٩٧٢ من كلية طب قصر العيني بالعيد الخمسين على تخرجهم.

وتحت عنوان "تحية إجلال وتقدير لكل أطباء مصر" نشر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف عبر الفيسبوك صورة من الاحتفال .

وقال: "تشرفت أمس بحضور حفل دفعة سنة ١٩٧٢م من كلية طب قصر العيني، حيث يحتفل هذا الجيل العريق من أطباء مصر العظماء بالعيد الخمسين على تخرجهم، ويستحضرون تاريخا عزيزا من ذكرياتهم وذكريات أساتذتهم من عظماء أطباء مصر قبل نصف قرن، وقد اجتمَعَتْ الدفعة كلها في هذا المشهد النادر من العراقة والوفاء، وترحمنا على من انتقل منهم للدار الآخرة، واتصلنا بالهاتف بمن أقام منهم خارج مصر.

وأضاف الأزهري : وكم كنت سعيدا بدعوتهم الكريمة لي أن أكون ضيف على حفلهم الرفيع، في معية السيد عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والسيد اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق ومحافظ الإسكندرية الأسبق، والوزيرة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، والسيد المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، والصديق العزيز الشاعر الكبير الأستاذ الدكتور أحمد تيمور الذي شرفني وأوصل لي دعوة الدفعة الكريمة للحضور.
وتابع:  هؤلاء بعض الحضور في الصورة، أما بقية الدفعة فلم نتمكن لضخامة العدد من جمعهم جميعا في صورة واحدة.. وقد هز قلبي هذا الملمح النادر من العربة والوفاء والترابط، وتذكرت قول الشاعر:
ويا حبَّذا خِلٌّ وَفِيٌّ تهزُّه * إلى خُلَّةِ الذكرى فيَرْثِي ويُسْهِبُ
فليس كعرفانِ الجميلِ فضيلةٌ * ولا كالوفاء السمْحِ خُلْقٌ مُحَبَّبُ
واختتم الدكتور أسامة الأزهري قائلاً :" تحية إعزاز وتقدير لهذه الدفعة الرفيعة القدر من أطباء مصر، وكل الإجلال والتقدير لكل أطباء مصر العظماء.

أسامة الأزهري الأزهري دفعة ١٩٧٢ طب قصر العيني الأزهر البحث العلمي علماء الأزهر الشريف كلية طب قصر العيني

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