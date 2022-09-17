عبد الحفيظ يكشف موقف ديانج ومعلول مع الأهلي من الأجندة الدولية

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف الثنائي علي معلول وأليو ‏ديانج من الانضمام إلى منتخبي بلديهما وفقًا للأجندة الدولية والتي تخوض خلالها ‏المنتخبات ‏الوطنية تجارب ودية.‏

وقال مدير الكرة إن ديانج شارك في مران الفريق أمس ثم توجه إلى مالي للانضمام إلى ‏منتخب بلاده، فيما شارك علي معلول في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ‏على أن يتوجه غدًا إلى تونس للانضمام إلى المنتخب التونسي.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترة واحدة «مسائية» قبل تطبيق نظام اليوم الكامل في ‏التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل والإقامة بأحد الفنادق القريبة من النادي.‏

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس ‏مرمى مواليد 2003، وإسلام ‏عبد الله، مواليد 2003، وحمدي موسى، مواليد 2002؛ ‏للمشاركة في التدريبات بعد استدعاء ‏عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب ‏الأوليمبي الحالي، وهم حمزة علاء ورأفت ‏خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد ‏المنضم حديثًا للفريق.‏

ويستعد الأهلي ‏للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الفريق في دور الـ32 مع الفائز من الاتحاد ‏المنستيري ‏والجيش الرواندي.‏