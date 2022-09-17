عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

27 مصابا وحالات حرجة.. مشاهد مروعة لحادث أتوبيس الغردقة| فيديو

حادث اتوبيس الغردقة
حادث اتوبيس الغردقة

وقع مساء اليوم السبت 17 سبتمبر حادقة مروعة على طريق رأس غارب في مدينة الغردقة ، حيث اصطدم أتوبيس بسيارة نقل أدت إلى انقلاب الأتوبيس ووقوع إصابات خطيرة بين الركاب .

وأسفر حادث أتوبيس الغردقة عن إصابة 27 شخصًا، وتم نقل 21 منهم إلى مستشفى الغردقة العام، والـ 6 الآخرين تم نقلهم إلى مستشفى الجونة لخطورة حالتهم بعد الحادثة . 

ودفعت مديرية الصحة والسكان في البحر الأحمر، بـ 15 سيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث على طريق رأس غارب في مدينة الغردقة؛ وذلك من أجل سرعة نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام؛ لتلقي العلاج اللازم.

" src="">

وتلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا مساء اليوم، من غرفة عمليات النجدة، أفاد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب، على طريق رأس غارب في مدينة الغردقة شمال المحافظة، وتم الدفع بـ سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لسرعة نقل المصابين إلى المستشفى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسترجلة يعني ايه بحلق دقني الصبح مثلا؟! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

بها سم قاتل.. صيادلة القاهرة تحذر: شراء الأدوية عبر التطبيقات يسبب مضاعفات|فيديو

كوكب الحرب يظهر في سماء مصر الآن

تشجيع الرئيس .. مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: المناهج مواكبة للتطور في القوات المسلحة

مدير الكلية العسكرية التكنولوجية : تطوير مستمر للمناهج.. واختبار في هذه المواد للقبول

بقسط 400 جنيه.. الإسكان تطرح وحدات سكنية للأرامل والمطلقات |فيديو

نقيب الممثلين : تجهيز احتفالية كبيرة لـ عادل إمام وتكريم صلاح السعدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة ماجد المصري تثير الجدل بفستان زفاف.. ومتابعوها يسألون: بتتجوز؟| شاهد

بإطلالة شبابية.. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

ماذا يحدث للمرأة عند حلاقة شعر الوجه "الشيفنج"

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة|شاهد

فيديو

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ