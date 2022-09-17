27 مصابا وحالات حرجة.. مشاهد مروعة لحادث أتوبيس الغردقة| فيديو

وقع مساء اليوم السبت 17 سبتمبر حادقة مروعة على طريق رأس غارب في مدينة الغردقة ، حيث اصطدم أتوبيس بسيارة نقل أدت إلى انقلاب الأتوبيس ووقوع إصابات خطيرة بين الركاب .

وأسفر حادث أتوبيس الغردقة عن إصابة 27 شخصًا، وتم نقل 21 منهم إلى مستشفى الغردقة العام، والـ 6 الآخرين تم نقلهم إلى مستشفى الجونة لخطورة حالتهم بعد الحادثة .

ودفعت مديرية الصحة والسكان في البحر الأحمر، بـ 15 سيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث على طريق رأس غارب في مدينة الغردقة؛ وذلك من أجل سرعة نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام؛ لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا مساء اليوم، من غرفة عمليات النجدة، أفاد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب، على طريق رأس غارب في مدينة الغردقة شمال المحافظة، وتم الدفع بـ سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لسرعة نقل المصابين إلى المستشفى.