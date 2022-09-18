أخبار التوك شو | أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هاني توفيق.. عادل إمام عن شائعة إصابته بـ الزهايمر: موتوني 6 مرات قبل كده

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

عمل المصيبة .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هاني توفيق ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هاني توفيق الخبير الاقتصادي خرج بتصريحات كاذبة وأطلق شائعات عن اقتصاد مصر وعن سعر الفائدة.



بها سم قاتل.. صيادلة القاهرة تحذر: شراء الأدوية عبر التطبيقات يسبب مضاعفات|فيديو

أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أنه تتم مراجعة كافة تفاصيل الدواء المعروض من قبل الصيدلي، لافته: "الأدوية عبر الإنترنت لا يتم مراجعتها لأنها لا تخضع للرقابة".



بالدليل.. الباز يفجر مفاجأة جديدة حول إصابة عادل إمام بـ الزهايمر.. فيديو

علق الإعلامي محمد الباز، على حديثه حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام وعن إصابته بـ الزهايمر، قائلا: "حديثي أمس عن الزعيم أزعج الكثير"، مؤكدا: "سأكون من أسعد الناس إذا كان كلامي غير صحيحا، وسأكون من أسعد الناس إذا استأنف الزعيم عادل إمام نشاطه الفني".



كامل الوزير يكشف سبب تخفيض سعر تذاكر القطار الكهربائي لـ 50%|فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن سبب تخفيض سعر تذكرة القطار الكهربائي 50%، قائلًا "اللي بيعمل اشتراك بيتعمله تخفيض عشان دا بيبقي مضمون أنه بيركب القطار كل يوم.. يعني بيدفع تمن التذاكر كل يوم".



أسامة ربيع: زيادة رسوم عبور السفن بقناة السويس بنسبة 15٪.. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك قرار اليوم صدرـ بـ زيادة رسوم عبور السفن بنسبة 15٪، ما عدا السفن السياحية بنسبة 10٪ فقط، مشيرا إلى أن هذا القرار تم دراسته بشكل جيد في إدارة التخطيط والبحوث وكانت الدراسة قائمة لشهور حتي تم إصدار القرار اليوم.



بعد شائعة إصابته بالزهايمر..عادل إمام: موتوني قبل كده 6 مرات.. فيديو

أكد المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، أن صحة الفنان عادل إمام بخير، نافيا الشائعات التي ترددت مؤخرا حول إصابته بالزهايمر.



زاهي حواس يعلن موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها

أعرب الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن سعادته الكبيرة بالحصول علي جائزة رجل العام، في احتفالية ضخمة بمدينة مونتيفياسكوني بجوار العاصمة الإيطالية روما.

بشرى للطلاب| حذف أجزاء من مناهج رابعة ابتدائي ولا مساس بالصف السادس

أكد حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزير التربية والتعليم أكد ضرورة أن تراعي مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي مدة العام الدراسي.



محمد ثروث: في شخص عرض عليا يتبرع لي بـ كليته.. فيديو

طمأن الفنان محمد ثروت، الجمهور على حالته الصحية، قائلا:"الناس كانت بتتصل تطمن عليا، لدرجة إن في شخص بلغ مراتي إنه ممكن يتبرعلي بالكلى".

