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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بالدليل.. الباز يفجر مفاجأة جديدة حول إصابة عادل إمام بـ الزهايمر.. فيديو

الباز وعادل إمام
الباز وعادل إمام

علق الإعلامي محمد الباز، على حديثه حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام وعن إصابته بـ الزهايمر، قائلا: "حديثي أمس عن الزعيم أزعج الكثير"، مؤكدا: "سأكون من أسعد الناس إذا كان كلامي غير صحيحا، وسأكون من أسعد الناس إذا استأنف الزعيم عادل إمام نشاطه الفني".

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وأضاف  الإعلامي محمد الباز،  خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: "آخر زيارة لأسرة الزعيم عادل إمام كانت لفرنسا وجميع أفراد الأسرة ذهبوا لكن الزعيم لم يذهب معهم".


وأوضح: "منذ أشهر كان زواج ابنة شقيق الزعيم عادل إمام المنتج عصام إمام، ولم يحضر عادل إمام الفرح ووقتها قالوا أنه يخشى من الزحام بسبب كورونا رغم أن كورونا كانت شبه انتهب في ذلك الوقت، وكان من الممكن أن يحضر ويجلس في مكان بعيدا عن الزحام".

 

مكالمة بسيطة


وأشار: "هناك حالة غضب شديدة من المنتج عصام إمام، وأنا أسأل حضرتك على الهواء، وعادل إمام ملك للرأي العام، لأنه أحد الرموز التي شكلت الوجدان المصري، ونحن نحترم خصوصيته جدا، إذا كان الزعيم بخير وبصحة كويسة وأنا أتمنى ذلك لماذا غيره يتصدر المشهد، من الممكن بمكالمة بسيطة من الفنان وينتهي هذا الموضوع".

 


وأوضح: "منذ فترة جلست مع مقربين للفنان عادل إمام وكان الحديث على سبيل الحكي، وأكدوا أن عادل إمام بدأت تظهر عليه أعراض الزهايمر"، مشيرا: "عادل إمام عنده 82 سنة والطبيعي أن من يكون بهذا السن يبدأ ينسى أحبابه وأسماء أشخاص.. والذاكرة بحكم السن والرحلة الطويلة للفنان عادل إمام طبيعي أن تبدأ تتأثر كثيرا وهذا ما قاله من جلس معه"، مؤكدا: "أقول هذا الكلام واستند إلى مصادر، وسأفصح عنها إذا اضطر الأمر".

 

لم يسافر الباز الإعلامي محمد الباز عادل إمام الزهايمر الزعيم عادل امام مفاجأة جديدة

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