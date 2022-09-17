عمل المصيبة .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هاني توفيق ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هاني توفيق الخبير الاقتصادي خرج بتصريحات كاذبة وأطلق شائعات عن اقتصاد مصر وعن سعر الفائدة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد ”، منفعلا::" هاني توفيق يروج أكاذيب تضر بالاقتصاد المصري ".

هاني توفيق يروج شائعات

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هاني توفيق عمل مصيبة بترويج شائعات حول رفع سعر الفائدة 3% في مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ليه يا أستاذ هاني تطلع شائعة بهذا الشكل إيه المصلحة اللي هتستفيد منها ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" البنك المركزي يصدر قراراته بعد اجتماعات لجنة السياسات النقدية وأي قرار يتخذه البنك المركزي يكون في مصلحة الاقتصاد المصري ومواجهة التضخم ".