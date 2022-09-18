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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد ماهر يحتفل بنجاح منعطف خطر في صدى البلد| صور

أحمد ماهر
أحمد ماهر

حل الفنان أحمد ماهر ضيفا على موقع صدى البلد واحتفل بنجاح مسلسل منعطف خطر، وتحدث معنا عن كواليس تحضيره للعمل.

كما تحدث "ماهر" عن كواليس خاصة عن فيلم شمس الزناتي وعلاقته بالزعيم والمواقف الكوميدية بينهم، وتطرق للحديث عن رحلته إلى كربلاء وزيارة قبر سيدنا الحسين.

أحمد ماهر


تفاصيل أحداث المسلسل 


وبدأت أحداث المسلسل والذي تم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية حول عثور المباحث على جثة الـ"إنفلونسر" سلمى الوكيل التى تجسد شخصيتها سلمى أبو ضيف ، في سيارة "خالد يحيى"، المُرشح لرئاسة نادي جماهيري، إذ يُكلف المقدم هشام بالتحقيق في القضية التي تثير الرأي العام.

أحمد ماهر

نجاح المسلسل من أول حلقة

وحقق المسلسل نجاحا من أول حلقة، حيث دخل المشاهدين فى مناقشات وتنبؤات على صفحات التواصل الإجتماعي  للبحث عن قاتل سلمى ومع تصاعد الأحداث فى باقي الحلقات بدأ الجمهور يتابع تفاصيل المسلسل مع بطلة العمل سلمى أبو ضيف وكانت دائما تتلقى على صفحتها الكثير من الاسئلة حول هوية القاتل.

أحمد ماهر

الحلقات الأخيرة  وتصدر التريند

ومع عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل واكتشاف قاتل سلمى الحقيقي، تصدر أسم المسلسل تريند محرك البحث جوجل، وهو ما يدل على نجاح المسلسل ومتابعته من قبل عدد كبير من الجمهور خاصة وأنه يتميز بحالة من الغموض طوال أحداثه وهي النوعية التى تنجح بشكل كبير مع الجمهور المصري، حيث يدخل المشاهد فى تفاصيل المسلسل ويفكر مع الأحداث لحل اللغز.

أحمد ماهر

من الذي قتل سلمي؟

وكشفت الحلقة الأخيرة من المسلسل أن الذي قتل سلمى أبو ضيف هو والدها باسم سمرة، عندما قام عمها  حمزة العلي بتقيدها فى شقتها لشكه فى سلوكها ، ودعا والدها باسم سمرة ليدور بينهما جدلا وتسقط بعدها سلمى على قضيب معدني يودي بحياتها.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

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سلمى ابو ضيف باسم سمرة الفنان احمد ماهر فيلم شمس الزناتي منعطف خطر

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