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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد متحرش الطابور.. القبض على شخص ارتكب "جريمة" بحق نعش الملكة إليزابيث

صدى البلد

اتهم رجل اعتقل مساء الجمعة في قاعة دير وستمنستر حيث ترقد الملكة إليزابيث الثانية بارتكاب جريمة تتعلق بالنظام العام.

وحسب شبكة "سكاي"، البريطانية، قالت الشرطة إن "اضطرابا" وقع في القاعة مساء الجمعة بعد أن خرج أحد أفراد الجمهور من طابور المشيعين واقترب من نعش الملكة.

وأضاف متحدث باسم البرلمان أن الشخص "خرج من الطابور باتجاه المنصة المرتفعة" قبل أن "يتم إخراجه من القاعة وإعادة تشغيل الطابور بأقل قدر من الاضطراب".

وقع الحادث عندما انقطع البث المباشر من داخل قاعة وستمنستر لفترة وجيزة.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان مساء السبت، إنه "تم توجيه الاتهام إلى رجل اعتقل في قاعة وستمنستر يوم الجمعة 16 سبتمبر".

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واتهم محمد خان، البالغ من العمر 28 عاما، من بارليكورن واي، تاور هاملتس، يوم السبت 17 سبتمبر، بارتكاب جريمة بموجب المادة 4 ألف من قانون النظام العام. السلوك الذي يهدف إلى التسبب في الذعر أو المضايقة أو الضيق".

وسيمثل في الحجز أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الاثنين، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه جنازة الملكة الرسمية.

خان ليس الأول..هناك المتحرش

وخان هو ثاني شخص يتهم بارتكاب جريمة أثناء وجوده في الطابور لرؤية نعش الملكة ملقى في قاعة وستمنستر.

ويزعم أن رجلا يبلغ من العمر 19 عاما كشف عن نفسه ودفع إلى المشيعين من الخلف بينما كانوا ينتظرون في الطابور في حدائق برج فيكتوريا يوم الأربعاء.

ويقال إن أديو أديشين ركض إلى نهر التايمز في محاولة للهرب من الشرطة قبل أن يخرج ويعتقل.

وتم حبسه احتياطيا يوم الجمعة بعد مثوله أمام محكمة ويستمنستر الجزئية بتهمة الاعتداء الجنسي وتهمتين بانتهاك أمر منع الأذى الجنسي.

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