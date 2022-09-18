عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

400 شخص لتأمينه.. بايدن وزوجته يصلان بريطانيا للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث|صور

صدى البلد

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، مساء السبت، إلى بريطانيا للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وهبطت طائرته الرئاسية "إير فورس وان" في مطار ستانستد حيث يستعد لزيارة الملك تشارلز الثالث والعائلة الملكية قبل الجنازة.

U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden step from Air Force One upon arrival at Stansted Airport to attend Monday???s funeral of Britain's Queen Elizabeth in London, Britain, September 17, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

وسوف ينضم بايدن إلأى الرؤساء والزعماء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم في الجناة في دير وستمنستر يوم غدا الإثنين.

US President Joe Biden and First Lady Jill Biden arrive at London Stansted Airport on September 17, 2022, in Stansted, United Kingdom, to attend the funeral of Queen Elizabeth II on September 19. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

ويعتقد أن بايدن لديه مجموعة أمنية مكونة من حوالي 400 ضابط برفقته، والتي ستحرسه أثناء إقامته، ما سيجعله ذلك الشخص الأكثر حراسة في الجنازة يوم الاثنين.

رئيس إيران: لا توجد خطط لعقد لقاء مع بايدن في الأمم المتحدة

خيارات بايدن والغرب إذا استخدم بوتين السلاح النووي في أوكرانيا؟

وتظهر صور من مطار ستانستيد الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيدته الأولى، جيل بايدن، وهما يخرجان من طائرة "فورس وان" معا.

President Joe Biden and first lady Jill Biden arrive at London Stansted Airport, in Stansted, Britain, Saturday, Sept. 17, 2022. The Bidens are in London to attend the funeral for Queen Elizabeth II. (AP Photo/Susan Walsh)

ومن المقرر أن يقدموا يوم الأحد التعازي في وفاة الملكة الراحلة التي يرقد نعشها في قاعة داخل دير وستمنستر.

بايدن الملكة إليزابيث بريطانيا الرئيس الأمريكي جيل بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسترجلة يعني ايه بحلق دقني الصبح مثلا؟! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

اتفاق على النت وممارسة في شقة أكتوبر.. كيف سقطت شبكة شواذ الجيزة؟

هاني حتحوت يكشف سبب تراجع الأهلي عن قرار رحيل كهربا.. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس إيران: لا توجد خطط لعقد لقاء مع بايدن في الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

وفاة الملكة إليزابيث منذ أشهر.. ما الحكاية؟

بعد متحرش الطابور.. القبض على شخص ارتكب "جريمة" بحق نعش الملكة إليزابيث

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. القبول بكليات التربية

عبر الفيس بوك .. تنتحل صفة رجل لتسجل فيديوهات للفتيات وإستغلالها فى إبتزازهن

جون أيبوكا يكشف عن طموحاته مع سيراميكا كليوباترا

سعر أعلى عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 18-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد ماهر يحتفل بنجاح منعطف خطر في صدى البلد| صور

بالأزرق.. ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور|شاهد

ماتخافوش.. صور صادمة لفريدة سيف النصر بعد تغيير لون شعرها

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

فيديو

أحمد ماهر يحتفل بنجاح منعطف خطر في صدى البلد| صور

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ