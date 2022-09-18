400 شخص لتأمينه.. بايدن وزوجته يصلان بريطانيا للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث|صور

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، مساء السبت، إلى بريطانيا للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وهبطت طائرته الرئاسية "إير فورس وان" في مطار ستانستد حيث يستعد لزيارة الملك تشارلز الثالث والعائلة الملكية قبل الجنازة.

وسوف ينضم بايدن إلأى الرؤساء والزعماء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم في الجناة في دير وستمنستر يوم غدا الإثنين.

ويعتقد أن بايدن لديه مجموعة أمنية مكونة من حوالي 400 ضابط برفقته، والتي ستحرسه أثناء إقامته، ما سيجعله ذلك الشخص الأكثر حراسة في الجنازة يوم الاثنين.

وتظهر صور من مطار ستانستيد الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيدته الأولى، جيل بايدن، وهما يخرجان من طائرة "فورس وان" معا.

ومن المقرر أن يقدموا يوم الأحد التعازي في وفاة الملكة الراحلة التي يرقد نعشها في قاعة داخل دير وستمنستر.