عمرو السوليه يستعد للموسم الكروى الجديد .. شاهد

نشر اللاعب عمرو السولية ، لاعب النادي الأهلي ، صورتين له من تدريبات الأهلي ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عمرو السولية قائلا “ قبل الموسم ”.

و عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم امس السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المرحلة المقبلة وما تتضمنها من مواجهات ودية للفريق.

كما خصص الجهاز الفني خلال المران عددًا من الفقرات التدريبية للكرة الطائرة بالقدم، فضلا عن جانب من التدريبات البدنية، بالإضافة إلى بقية فقرات المران.