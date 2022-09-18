120 ألف جنيه.. هدايا عيد ميلاد شريف مدكور لصالح مستشفى أهل مصر

شارك الإعلامي شريف مدكور، فكرة خيرية في عيد ميلاده ال٥٠ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "النهاردة كان عيد ميلادي الخمسين عملت حفلة في بيتي وعزمت حبايبي وطبعا عيد ميلاد يعني هتجيلي هدايا بس انا فكرت أن الهدية تبقى حاجة تانية خالص".

وتابع: "فكرت ان الهدية تروح لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق واتفقت مع ضيوفي أنهم يتبرعوا للمستشفى بقيمة الهدية اللي كانوا هيجيبوهالي .. فالناس بتوع المستشفى بقوا واقفين على مدخل البيت بياخدوا التبرعات من الناس".

النتيجة: ١٢٠ ألف جنيه تقريبا اتجمعوا لصالح مستشفى أهل مصر.. انا مبسوط.. وشكرا لكل حبايبي اللي شرفوني ونوروني وادوني هدية حلوة لصالح مستشفى بترجع الابتسامة على وشوش الناس.

وظهر شريف مدكور في عيد ميلاده ببدلة غير تقليدية بجاكيت ابيض وقميص ملئ بالورود، ونضارة سوداء للنظر، وعلق على إطلالته: "تحيا مصر، بدلة صناعة مصرية ونضارة صناعة مصرية".

يذكر أن انتقد الجمهور شريف مدكور مؤخرًا، بعدما كشف أسباب عدم حذوه خطوة الزواج حتى الآن، وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة: لم أتزوج لأنني لا أتحمل مسؤولية الزواج.. آه معايا فلوس لكن الفلوس ليست كل شيء.. ما عنديش خلق أصحى كل يوم ألاقي زوجة في وشي، وعيال رُضّع ودوشة وتربية لما يكبروا.

وأشار شريف مدكور، إلى أنه لا يستطيع الاستيقاظ يوميًا، ليجد بجانبه زوجة وأطفال يحتاجون إلى تربية، مردفًا: أنا بحب أصحى وأنام في هدوء، ومحدش يغير لي نظامي.. اللي مش قد حاجة ما يعملهاش.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kQXcW2UGgtE3D9UsAwc61BXKRqFt5GQt4mb6xy9CZTrTEPCMYxfeQRyZ1u2g37Ecl&id=100044222808457