تعرف على برنامج الزمالك قبل مواجهة إيليكت التشادي

حدد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج الأبيض اليوم استعدادا لمواجهة فريق إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في الخامسة مساءً باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.



وقرر المدير الفني أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، على أن تكون المحاضرة الفنية في تمام الثانية إلا ربع ظهرا وسيتوجه الفريق لملعب المباراة في الثانية والثلث بعد انتهاء المحاضرة.

قائمة الزمالك لخوض المباراة

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف