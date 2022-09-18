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أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي.. ويؤكد اهتمام الدولة بتحسين خدمات الصعيد الطبية

صدى البلد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظات الصعيد، بالتوازي مع مشروعات التطوير الجارية بجميع محافظات الجمهورية، لتيسير حصول المواطنين على جميع الخدمات الطبية، وتقليل عناء التنقل بين مراكز المحافظة الواحدة، أو السفر إلى محافظات أخرى للحصول على الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، لمستشفى أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول مشروعات التطوير التي تمت بمستشفى أبو تيج النموذجي، ضمن مشروع المستشفيات النموذجية، مشيدًا بمستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية، مؤكدًا أهمية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها من محافظتي أسيوط وسوهاج.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام (الداخلي، الرعاية المركزة، الحضانات) والتي تعمل بطاقة استيعابية 147 سريرًا، كما يضم المستشفى 6 غرف عمليات، و14 سرير طوارىء، و17 عيادة خارجية، و46 ماكينة غسيل كلوي، كما تفقد الوزير قسم الأشعة والذي يضم (وحدة أشعة مقطيعة، 3 أشعة عادية، جهاز رنين).

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تابع متوسط التردد الشهري للمرضى على المستشفى بمختلف الأقسام خلال الـ 3 أشهر الأخيرة الماضية، والخدمات المقدمة لهم، كما تابع جداول انتظام الفرق الطبية، مشددًا على متابعة التزام الفرق الطبية بتلك الجداول.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع العمل بالخدمات الطبية في مختلف الأقسام والتي توقف العمل بها خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كان مستشفى أبو تيج النموذجي ضمن مستشفيات العزل الرئيسية على مستوى الجمهورية، موجهًا بسرعة تزويد قسم العمليات بجهاز تخدير إضافي.

رافق الوزير خلال زيارته للمسشتفى الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

الصحة التطوير مشروعات التنقل أسيوط

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