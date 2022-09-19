شائعة الزهايمر تلاحق عادل إمام.. والفنان شريف حلمي يكشف حالته

كشف الفنان شريف حلمي، تفاصيل لقائه الأخير مع الزعيم عادل إمام ؛ أول أمس وذلك بعد شائعات إصابته بالزهايمر.

وكتب شريف حلمي عبر حسابه على انستجرام: "كنت بافتح الموضوع بتسائل والزعيم يسترسل في حكي أجمل الذكريات، تمر الساعة وراء الساعة ونحن في سعادة أنا لحوارات وتعليقات الزعيم أو حينما يعلن تحديه لنا في دور كونكان وهو يشرب الشاي بالحليب كوبا بعد الآخر، كانت ضحكاتنا تتعالى وهو لم يتوقف عن المداعبة وفجأة يسكت قليلا ثم يقول ياااااه المسرح ده حاجة ممتعة جدا ليتحول حديثنا عن المسرح، يدافع عن المشاغبين ويغني لنا أغنية النهاية التي تحض على ضرورة الاهتمام بالتعليم".

وتابع: " ثم يتطرق الحديث عن مسرحية الزعيم ولا يفوتنا أن نتذكر الريحاني وعلي الكسار ولا يمكن أن يذكر المسرح إلا ويشيد بالتقدير فؤاد المهندس واعتباره صاحب فضل في بداياته هذا هو الزعيم عادل إمام الذي يتمتع بذاكرة خصبة وخيال مبدع وتركيز في تفاصيل صغيرة ولا تخلو عباراته من جمل تؤكد أنه لا يوجد أحد في الوسط الفني أحب مهنته واحترمها واخلص لها وقدسها مثل عادل إمام، دمت بصحة جيدة وذاكرة حاضرة يا أستاذ.