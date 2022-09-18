بمكياج ناعم ياسمين صبري تبرز جمالها

أطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة ومميزة، وذلك من خلال مجموعة من الصور التي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وارتدت ياسمين صبري توب منقوش باللونين الأخضر والاسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة شعر مميزة، نالت اعجاب متابعيها.

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وعلم “صدى البلد” أن النجمة ياسمين صبري تعاقدت على مسلسل جديد منذ أيام وهو سيناريو جديد ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وستعلن ياسمين صبري عن مؤلف ومخرج المسلسل خلال الفترة المقبلة؛ وعن موعد بدء تصوير المسلسل.



ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.