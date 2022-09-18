تامر أمين ساخرا: اشتغلت وكونت نفسي للزواج من سما المصري ولكنها رفضت

قال الإعلامي تامر أمين، إنه لم يصرح بأن فيلم إلهام شاهين "هز وسط البلد" قرف وقذارة، موضحا أن ما قاله هو أن الفيلم لا يليق بإلهام شاهين، وهي صديقة وفنانة عزيزة.

وعن فيديو لسما المصري، صرحت فيه بأنه كان يريد الارتباط بها، قال خلال لقائه مع الإعلامية رقية اليزيدي، ببرنامج "العنيدة"، المذاع عبر فضائية "الشمس": "كان نفسي، كان حلم عمري، أنا بشتغل وبكون نفسي طول عمري بس مرضتش بيا، عشان مش مستوايا، أنا إيش وصلني".

وأوضح تامر أمين أن هناك قدرا من العقل على الناس في تصديق ما يتم نشره، متابعًا: "هاتولي كائن فضائي شافني مع سما المصري في الطريق الصحراوي حتى، هي تقول اللي عايزاه، الناس ضحكت على كلامها، أليس فيكم رجل رشيد".