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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقطا من أعلى لودر.. التصريح بدفن جثتي عاملين في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بدفن جثتي عاملين، كان قد لقيا مصرعهما؛ إثر سقوطهما من أعلى معدة لودر، أثناء عملهما في مصنع لصناعة الطوب الأسمنتي، بالمنطقة الصناعية بقرية بيت داوود دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

 

مصرع عاملين سقطا من أعلى لودر أثناء عملهما بمصنع طوب بسوهاج
 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده سقوط عاملين من أعلى معدة لودر، ووفاتهما داخل مصنع طوب أسمنتي بالمنطقة الصناعية بناحية بيت داوود دائرة المركز.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة (مصطفى. م. ا-16 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جهينة غرب سوهاج)، معدة لودر داخل مصنع طوب أسمنتي بالمنطقة الصناعية، وبرفقته على المعدة كلًا من (ت. ح. ع- 16 سنة- عامل بذات المصنع، وم. م. م- 17 عامًا- عامل بذات المصنع، ويقيمان بذات الناحية).

 

اختل توازنهما وسقطا أسفل عجلات المعدة ما أدى إلى وفاتهما، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبسؤال كل من قائد اللودر، وعم المتوفي الثاني (ع. م. ا- 30 سنة- سائق بذات المصنع)، أفادا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج إذن النيابة العامة النيابة العامة الطوب الأسمنتي مصنع طوب

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