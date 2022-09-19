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تعليم

حجازي: بدء البرنامج التدريبي لتغيير المسمى الوظيفي لـ4117 معلمًا وأخصائيا

رضا حجازي
رضا حجازي

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على البدء في البرنامج التدريبي لتغيير المسمى الوظيفي (معلم/ أخصائي) للتعليم العام والفني للعام 2022، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، على تطبيق البرنامج التدريبي لتغيير المسمى الوظيفي للسادة أعضاء هيئة التعليم المرشحين لتغيير المسمى الوظيفي وأن هذا البرنامج يأتي حرصًا على مصلحة السادة المعلمين وجودة العملية التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه على  المعلمين المستهدفين للتدريب بعد استيفاء شروط تغيير المسمى الوظيفي، الدخول على المنصة الرقمية للأكاديمية المهنية للمعلمين والبدء في حجز التدريبات الإلكترونية، حتى يوم 29 سبتمبر الجاري، وضرورة قراءة واتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بحجز البرنامج التدريبي وحجز الاختبار في نهاية البرنامج التدريبي، مع العلم بأن الاختبارات تتم في مقرات الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات، كما سيتم إرسال البيانات إلى فروع الأكاديمية للتواصل مع المستهدفين عن طريق إدارات التنسيق بالمديريات والإدارات التعليمية لسرعة إنجاز العمل.

جدير بالذكر أن عدد المقبولين لتغيير المسمى الوظيفي (4117) معلمًا وأخصائيًا تقدموا لتغيير المسمى الوظيفي لهم، وأن هناك ضوابط للموافقة على تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين على رأسها الحصول على مؤهل عال من كليات التربية، أو مؤهل عال بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وتناسب المؤهل الدراسي مع المادة والتخصص والمرحلة الدراسية والوظيفة التي يرغب في الانتقال إليها، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل والتي تستهدف إكساب المهارات والمعارف الخاصة بالمرحلة أو الوظيفة أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها طبقًا لما يقرره مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض، والحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين، والحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة أو الوظيفة أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها، وأن تغيير المسمى يتم من خلال إدارة التنسيق بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك وفقًا لمعدلات العجز والزيادة من مرحلة إلى مرحلة أو من مادة لأخرى.

التربية والتعليم البرنامج التدريبي المسمى الوظيفى

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حجازي: بدء البرنامج التدريبي لتغيير المسمى الوظيفي لـ4117 معلمًا وأخصائيا

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