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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد 8 سنوات من تعليق العمل.. مصر للطيران تفتتح مكتبها في طرابلس

مكتب مبيعات مصر للطيران
مكتب مبيعات مصر للطيران في طرابلس

تستعد الشركة الوطنية مصر للطيران، لافتتاح مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد توقف العمل به لمدة دامت لأكثر من 8 سنوات، وكانت الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة إلى ليبيا متوقفة على خلفية الأحداث هناك.

وتنهي مصر للطيران، تجهيزات مكتب مبيعات مصر للطيران في طرابلس، استعدادا لتشغيله خلال الفترة القليلة المقبلة، على خلفية استقرار الأوضاع وعودة تشغيل مصر للطيران رحلاتها المنتظمة إلى مدينة بنغازي الليبية، وتشغيل بعض الرحلات الخاصة من المطارات الداخلية إلى هناك حسب التشغيل وحجم الطلب.

وتولي مصر للطيران، اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها دولة ليبيا، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

وتشغل مصر للطيران، نحو 5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيا بين مطار القاهرة الدولي ومطار بنغازي، على متن طائراتها من طراز بوينج B737-800، وتسير مصر للطيران بعض الرحلات الشارتر والرحلات غير المنتظمة حسب الطلب والتشغيل من مختلف المطارات المصرية إلى دولة ليبيا، وتحديدًا من مطاري برج العرب وشرم الشيخ.

كانت مصر للطيران، علقت العمل في مكتب مبيعات الشركة بالعاصمة الليبية طرابلس، قبل نحو 8 سنوات، على خليفة توقف رحلاتها المنتظمة إلى هناك، بسبب الأحداث التي كانت تعيشها ليبيا في تلك الفترة، إلى أن تم استئناف تشغيل رحلات الشركة مجددًا إلى ليبيا قبل عدة أشهر في أبريل الماضي.

مكتب مبيعات مصر  للطيران في طرابلس

 

 

مصر للطيران مدينة بني غازي طراز بوينج B737-800 العاصمة الليبية طرابلس

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