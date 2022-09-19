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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الربط الإلكتروني مع الكويت يسهل إجراءات سفر العمالة المصرية

صدى البلد

أكد النائب عزيز سابق عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل علي قدم وساق فيما يخص إحلال نظم الرقمنة بكافة مؤسسات الدولة وذلك بآلية تدعم تطبيقها علي أكمل وجه، لافتا إلي أن إبتكار فكرة الربط الإلكتروني مع الدول أحد ملامح تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي التي يجري تنفيذها.

 

وقال “سابق” في تصريح خاص ل “صدي البلد”، إن تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مصر والكويت بالطبع تخدم مصلحة البلدين، وتعمل علي تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية للكويت ومن ثم يتم تأمينهم ضد المخاطر وحمايتهم لا سيما حال مواجهتهم أي نوع من المشكلات في بيئة العمل.

 

ولفت عضو لجنة الإتصالات، إلي أن الدولة حريصة كل الحرص علي تشغيل العامل في بيئة عمل جيدة آمنة تكفل له كافة الحقوق والمزايا سواء كان داخل وطنه أو خارجه ولهذا تعد خطوة الربط الإلكتروني واحدة من الإجراءات التي تدعم ذلك.

 

واستطرد النائب، أن سوق العمل ملئ بالفرص ولكن الفكرة تكمن في البحث عنه، قائلا: “ فالمشروعات القومية أو مؤسسات القطاع الخاص توفر ذلك ولكن علي المواطن التحلي بالسعي والجدية”.

برلماني: تفعيل الربط الإلكتروني مع الكويت يدعم تبادل الخبرات الفنية بين البلدين

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والتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين، الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس الوفد الحكومي الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد حاليا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة حكومات ،أصحاب أعمال ، عمال من 21 دولة عربية.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي على أرض مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ، وأنها تتسم بالقوة والإستمرارية.

 

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم، وأهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية ، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.

 

ووجه الوزير بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة إنجازه ، لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.

 

من جانبه أكد "العازمي" أهمية التعاون مع الجانب المصري في عملية تنقل الأيدي العاملة ، مثمنا دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في الكويت ، مرحبا بالبدء في تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين

 

القوى العاملة المشروعات القومية القطاع الخاص مجلس النواب تكنولوجيا المعلومات سوق العمل فرص العمل

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