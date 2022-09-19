لأول مرة في الكويت.. عمر كمال يروج لحفله القادم

شوق الفنان عمر كمال جمهوره لحفله الجديد في الكويت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب عمر كمال: "لأول مرة في الكويت ٦ أكتوبر بفندق كروان بلازا".

يذكر أن أعلن الفنان عمر كمال ، عن فسخ خطوبته، رافضا كشف هوية خطيبته، كما رد على الانتقادات التي توجه له طوال الوقت بسبب ما وصل له من نجاح ونجومية.

وخلال لقائه مع برنامج "تفاعلكم" قال عمر كمال إنه عاش معاناة قبل وصوله لهذا النجاح ورغم ذلك يتعرض للتنمر وقال " أنا كنت تحت البلاط وجبتها من الصفر وناس كتير بيحقدوا عليا ومش حابين دا، لأن عندهم عقدة الخواجة وفاكرين الفنان بيتولد بمعلقة ذهب، ومرة روحت فرح شخص ما معروف ومحترم والناس انتقدتني وقالوا مين دا؟.

وأضاف عمر كمال: “أنا كنت شغال في بنزينه والزبون مكنش بيفتح شباك العربية يكلمني، ومع ذلك عمري ما حقدت على حد وكنت بقول ربنا يكرمهم.. ودلوقتي لما بروح بنزينة بنزل بنفسي أسلم على كل الناس”.

وأشار عمر كمال إلى أن سبب ابتعاده عن المهرجانات في الفترة الأخيرة يعود لاختيارات الجمهور التي تفرض عليه اللون الغنائي المحبب لهم وأن مهمته هي إسعادهم.