عمر كمال تغزل بها.. أجرأ إطلالات طليقة الفيشاوى بعد أنباء ارتباطها|شاهد



تصدرت نادية الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد نشر الفنان عمر كمال صورة تجمعهما وعلق قائلا : "ندى القمر اجدع واحلى بنت في الدنيا ألف سلامة عليكي".





وقامت طليقة أحمد الفيشاوي ، بحذف مجموعه من الصور لديها أهمها مع طليقها الفنان أحمد الفيشاوى ثم عادت من جديد بنشر صور جريئة لها.





وتتميز طليقة الفنان احمد الفيشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.







جدير بالذكر أنه حدث تراشق بين الداعية مظهر شاهين وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تبادلا المنشورات للرد على بعضهما.





بداية الأزمة :

بدأت الأزمة حين علقت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على منشور لـ مظهر شاهين والذى كتبه تعليقاً على تصريحات الفنان محمد عطية فيما يخص المساكنة، حيث انتقد تصريحات الأخير بشدة.

وهو ما دفع ندي الكامل للرد على الداعية مظهر شاهين قائلة : “الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبث وغباء”.



وأضاف: وكيف سولت لي نفسي أن أنكر أديانا وضعية يعتنقها أناسا يعبدون البقر "السادة والمنقطة" ، والنار"الملهلبة" ، والفئران "الكيوت"؟ إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين ، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزايالأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش "نافخ".





ندي الكامل لـ مظهر شاهين : انت بترفع مقاساتي ؟

على الفور عادت ندي الكامل لترد على مظهر شاهين، حيث كتبت عبر ستوري إنستجرام قائلة :" انت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي ما تتوضي كده واستغفر ربنا وصليلك ركعتين بدل ما انت عاملي فيها خبير تجميل او ترد عليا بالتي هي احسن زى ما مفروض ترد بالحسني.









ندي الكامل توضح رأيها :

عادت مرة جديدة ندي الكامل لترد على مظهر شاهين مرة أخري، حيث قالت : عبر ستوري إنستجرام: «عشان بس نكون واضحين أنا مش بحب المساكنة ومش بأيدها عشان ما تزطش أنت وكل واحدة .. كل واحد حر اللي يتجوز يتجوز واللي يساكن يساكن .. ومخرجش مني أي كلمة عن الموضوع ده أصلا .. وأه مش بحب المساكنة وبحب الجواز وفكرته وبأيدها".

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