عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عمر كمال تغزل بها.. أجرأ إطلالات طليقة الفيشاوى بعد أنباء ارتباطها|شاهد

صدى البلد

 


تصدرت نادية الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد نشر الفنان عمر كمال صورة تجمعهما وعلق قائلا : "ندى القمر اجدع واحلى بنت في الدنيا ألف سلامة عليكي".


 

وقامت  طليقة أحمد الفيشاوي ، بحذف مجموعه من الصور لديها أهمها مع طليقها الفنان أحمد الفيشاوى ثم عادت من جديد بنشر صور جريئة لها.


 

وتتميز   طليقة  الفنان احمد الفيشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 


 جدير بالذكر أنه حدث تراشق بين الداعية  مظهر شاهين وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تبادلا المنشورات للرد على بعضهما. 


 

بداية الأزمة :

بدأت الأزمة حين علقت  ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على منشور لـ مظهر شاهين والذى كتبه تعليقاً على تصريحات الفنان محمد عطية فيما يخص المساكنة، حيث انتقد تصريحات الأخير بشدة.

 وهو ما دفع ندي الكامل للرد على الداعية مظهر شاهين قائلة : “الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبث وغباء”.


 وأضاف: وكيف سولت لي نفسي أن أنكر أديانا وضعية  يعتنقها أناسا  يعبدون البقر "السادة والمنقطة" ، والنار"الملهلبة" ، والفئران "الكيوت"؟   إيه  اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين  ، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزايالأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف  ومش "نافخ".


 

ندي الكامل لـ مظهر شاهين : انت بترفع مقاساتي ؟

 على الفور عادت ندي الكامل لترد على مظهر شاهين، حيث كتبت عبر ستوري إنستجرام قائلة :" انت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي ما تتوضي كده واستغفر ربنا وصليلك ركعتين بدل ما انت عاملي فيها خبير تجميل او ترد عليا بالتي هي احسن زى ما مفروض ترد بالحسني.


 


 

ندي الكامل توضح رأيها :

عادت مرة جديدة ندي الكامل لترد على مظهر شاهين مرة أخري، حيث قالت :  عبر ستوري إنستجرام: «عشان بس نكون واضحين أنا مش بحب المساكنة ومش بأيدها عشان ما تزطش أنت وكل واحدة .. كل واحد حر اللي يتجوز  يتجوز واللي يساكن يساكن .. ومخرجش مني أي كلمة عن الموضوع ده أصلا .. وأه مش بحب المساكنة وبحب الجواز وفكرته وبأيدها". 

860F8BF6-B3CE-4F46-969C-317537B5E42A
860F8BF6-B3CE-4F46-969C-317537B5E42A
9ED8F1B5-E0EB-41EF-898A-96E137584C23
9ED8F1B5-E0EB-41EF-898A-96E137584C23
492F5D2C-1968-4649-91EE-709D27F05527
492F5D2C-1968-4649-91EE-709D27F05527
F745195B-68E4-44CF-9C6C-353E9C0017A3
F745195B-68E4-44CF-9C6C-353E9C0017A3
4A3CAEE1-A2F1-406D-B685-0D7DB1BDB999
4A3CAEE1-A2F1-406D-B685-0D7DB1BDB999
9E54F40A-603B-45B7-A817-EB4DF55B5D70
9E54F40A-603B-45B7-A817-EB4DF55B5D70
7E7D99FD-71BD-4128-BDC9-73D3A53EFA7C
7E7D99FD-71BD-4128-BDC9-73D3A53EFA7C
902FD168-536B-48C3-9133-B5DCB866C611
902FD168-536B-48C3-9133-B5DCB866C611
الفنان عمر كمال تريند مؤشر البحث على موقع جوجل طليقة أحمد الفيشاوي تصريحات الفنان محمد عطية مظهر شاهين وندى الكامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ؟.. أمين الفتوى يجيب

احذروا هذه الأنواع.. زيت قلي مسرطن يباع في الأسواق

موضوعات متعلقة

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

شكلها اتغير.. إطلالات ميريهان حسين في ستار أكاديمي بعد تصدرها التريند| شاهد

ترشيحاتنا

لا يصدقها عقل.. أطباء يذهلون من أجسام في معدة سيدة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 19-9-2022

بايدن يعلن انتهاء جائحة كورونا

مش مسامح .. هاني شاكر: مطرب مهرجانات دعى عليا أمام الكعبة

عمر كمال تغزل بها.. أجرأ إطلالات طليقة الفيشاوى بعد أنباء ارتباطها|شاهد

بايدن متحديا الصين: سنحمي تايوان حال تعرضها لغزو عسكري من بكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

طبيب يفجر مفاجأة عن سجق وكبدة العربيات.. والسر وراء بيعها بـ 5 جنيهات

أحلى بنت في الدنيا..عمر كمال يثير الجدل حول ارتباطه بـ طليقة الفيشاوي

هاني الناظر يقدم نصائح لحماية الطفل من العدوي مع عودة المدارس

فيديو

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ