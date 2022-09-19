أحلى بنت في الدنيا..عمر كمال يثير الجدل حول ارتباطه بـ طليقة الفيشاوي

القصة الكاملة..

عادت قصة عمر كمال وندى الكامل مرة أخرى؛ خاصة أن الأول وجه رسالة لطليقة الفيشاوي عبر حسابه بسبب مرضها .

وهذه هي المرة الأولي التي يظهر فيها عمر كمال برفقه ندى الكامل بعد أنباء ارتباطهما.



ومع سلسلة من النفي من الطرفين ؛ عبرت ندى الكامل للمرة الأولى أن مطربها المفضل عمر كمال ليقوم الأخير بتوجيه رسالة لها .



عمر كمال يوجه رسالة ل ندى الكامل :



ونشر عمر كمال صورة تجمعهما وعلق قائلا : "ندى القمر اجدع واحلى بنت في الدنيا الف سلامة عليكي".



ندى الكامل تعلق على ارتباطها ب عمر كمال:



علقت ندى الكامل على أخبار ارتباطها بالمطرب عمر كمال .



ونشرت ندى الكامل عبر خاصية ستورى انستجرام صورة لها وعلقت :" أنا غير مرتبطة حاليا ؛ فانا عزباء ولا أنوي الزواج اوالارتباط خلال الفترة المقبلة ".

كما قامت ندى الكامل بنشر صورة اخري كتبت عليها وانا ببص علي اللي بحبه .. حيث قامت بالرقص علي أغنية انت الحظ للنجم عمرو دياب ".

عمر كمال وندى الكامل :

حالة من الجدل اثارها المطرب الشعبي عمر كمال بعد اعلان ارتباطه عاطفيا مؤخرًا، وأزداد هذا الجدال بعد تداول أخبار تفيد بأنه ارتبط بندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي

وعقب تداول كثير من الأخبار حول ارتباط عمر كمال بندي الكامل تساءل البعض عنها لمعرفة أكثر عن حياتها وتفاصيل زيجاتها الماضية



ندى الكامل كانت لاعبة نبالة مصرية وخاضت أولمبياد لندن عام ٢٠١٢

تزوجت من الفنان أحمد الفيشاوي لمدة أربع سنوات ثم أنفصلت عنه لوجود خلافات بينما

ندى الكامل لديها ثلاث بنات وتعمل كسيدة أعمال فى مجالي العقارات والأحذية.

عرفت ندى الكامل بإطلالاتها الجريئة التى كانت تظهر بها مع الفنان أحمد الفيشاوي ودائما ما كانت تحرص على مشاركة حضور المهرجانات الفنية ويقوموا بالتقاط الصور معا على السجادة الحمرا

زواج ندى الكامل والفيشاوي:

نادية تزوجت من أحمد الفيشاوي في شهر يوليو عام ٢٠١٨ حيث كان الظهور الأول معا خلال حضورها العرض الأول لفيلمه لشهير “عيار ناري”

وأستمرت الزيجة لمدة أربع سنوات لحين أعلنت ندي انفصالها عن زوجها الفيشاوي وأكدت أن الانفصال تم بهدوء وأن الفيشاوي أعطاها كل حقوقها المادية

إلا أن بعد ساعات من اعلانها الانفصال وعلى صفحتها الشخصية وتحديدا فى الاستوري الخاص بها كتبت تدوينة أثارت الكثير من الجدل في مضمونها أنها تعرضت للخيانة وهو ما جعل البعض يربط أنه قد يكون هذا سببًا فى انفصالها عن الفيشاوي.