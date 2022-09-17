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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة ياسمين عبد العزيز برفقه زوجها الفنان أحمد العوضي حيث تساءل العديد من جمهورها عن حملها.

وبرر ذلك رواد السوشيال ميديا ان ياسمين عبد العزيز ظهرت في الصورة وهي تخفي بطنها ؛ كما ظهرت في صورة اخرى مع نجمة الجماهير نادية الجندي بنفس الطريقة.

حمل ياسمين عبد العزيز :

وعلم صدى البلد أن هذه الاخبار ليس لها أساس من الصحة ؛ وأن ياسمين عبد العزيز ليس حامل كما أشيع.

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زيادة وزن ياسمين عبد العزيز :

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، مؤشر البحث على جوجل “الترند”  بسبب زيادة نسبية في وزنها  الذي ظهرت به في إعلانها الأخير في رمضان الماضي، كما أنها تتميز إطلالات بأنها تجمع بين الأناقة والاحتشام، ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن والمشاهير.

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وكشفت أن السر في زيادة وزنها هو ما تعرضت له في أزمتها الصحية الأخيرة والنقصان الحاد الذي حدث لوزنها خلال مرضها ، ولذلك قررت وقالت لا يوجد أفضل من الصحة وتوقفت عن كل أنواع الريجيم، قائلة : “الصحة أهم”، وبدأت في آكل كل شيء تتشوق لأكله وبأي كَمّيَّة، لذلك وزني زاد شيئًا ما.

وأوضحت ياسمين، أنها عندما يكون لديها أي أعمال فنية فإنها تلتزم وتعود للنظام الغذائي المعتاد وأكدت يعني أنا حاليًا بلا قيود، أفرح بعودتي للحياة، وهناك حقيقة هي أن من يحبك سيظل يحبك وأنت وزنك زيادة؛ وأنت قصير؛ وأنت طويل، ليس مهمًا الشكل، ولن يفرق مع الحب

مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان:

وتتعاون ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي في رمضان المقبل.

ولم يستقر صناع المسلسل على اسمه حتى الآن، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهما مجددا عقب نجاحهما في مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان 2021.

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