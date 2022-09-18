العصمة في إيديها.. زوجة فنان سوري شهير تكشف كواليس صادمة عن زواجهما

كشفت عنود خالد ؛ زوجة الفنان عباس النوري تفاصيل و قصة زواجها من الفنان عباس النوري .



وقالت زوجة عباس النوري " أنا وقت التقيت بعباس كنت صغيرة وجبت رقمو من وحدة بتعرفه وماحكيت معه لبعد أربع سنين كنت مخلصة بكالوريا دقيتلو وانزعج من اتصالي وكان يسكر الخط بوجهي".

تابعت :" بعدها وافق نلتقي ووقت التقينا استمر اللقاء أربع ساعات ، تاني يوم عباس بيتصل فيني بقلي ليه ما اتصلتي ووينك انتي ؛ وبهيك بلشت قصة حبنا وزواجنا ".



عباس النوري :العصمة في يد زوجتي



أثار الفنان السوري عباس النوري الجدل بمجموعة من التصريحات التي أدلى بها خلال حلوله ضيفا ببرنامج ”كتاب الشهرة“ الذي يعرض عبر قناة الجديد، حيث كشف أن العصمة بيد زوجته الكاتبة عنود خالد.

وأجاب النوري على سؤال مقدم البرنامج عن إن كان من الممكن أن يقوم بتطليق زوجته قائلا: ”مش ممكن أعمل هيك مع زوجتي لا بالمزح ولا بالجد، وبعدين العصمة بيد زوجتي ما بإيدي، هي اللي بطلقني.. من زمان رفعت الراية“.

وأضاف النوري متحدثا عن زوجته الكاتبة عنود الخالد: ”ما كانت أول امرأة بحياتي، لكن كانت أول حب، أنا أول ما شوفتها في شي جواي قال هاي زوجتك“.

وأشار الفنان السوري إلى أن حياته كلها وعلاقاته متوقفة على زوجته عنود الخالد، على عقلها وتفكيرها وشفافيتها وسطوتها، بحسب تعبيره.

واستطرد النوري في حديثه عن زوجته قائلا: ”زوجتي في بداية تعارفنا كانت تخاف علي وليس مني، كانت دايما تقولي إذا إنت مشيت بالشارع، أو قعدت بمحل والناس ما سلمت عليك أو أشارت عليك، هذا موجع أكثر من إني أشوف الناس بتجري عليك أو تبوسك حتى“.