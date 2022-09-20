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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام عباس: الفن يرتقي بالجمهور وليس بنوع الأعمال الفنية.. فيديو

هشام عباس
هشام عباس

قال الفنان هشام عباس أن الفن يرتقي ليس بالأعمال الفنية فقط ولكن الفن يرتقي بالمتلقي والمستمع إليه وهم الذين يعطون الدفعة للمطرب إلى الأمام حتى يقوم بأفضل الأعمال الفنية.

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هشام عباس عن مهرجان القلعة: ده جمهور ميتفوتش

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هشام عباس يشعل المحكى والأنامل.. تفاصيل اليوم الأول لمهرجان القلعة

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الأوضاع الفنية تغيرت كثيرا عن الماضي وأصبح كل فنان ينظر بمنظور مختلف ويتساءل هل يقوم بأعمال ترضي الجماهير الحالية ام يقوم بأعمال مثلما كان يفعل في الماضي وترضيه؟

وتابع هشام عباس أنه يشعر بالفرحة  الكبيرة بسبب المهرجانات الفنية التي تقام في المحافظات في الفترة الأخيرة لأنها تعيد زمن الفن الجميل، مشيرا إلى أنه أقام حفلات اعجبت الجميع في محافظة سوهاج وفي قنا وسوف يكون هناك حفلات أخري في محافظات أخري.

برنامج التاسعة زمن الفن الجميل حفلات هشام عباس الاعمال الفنية

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