لم تكن هادئة قبل العاصفة.. أسعار الفائدة العالمية مستمرة في الصعود

لا يبدو أن المستثمرين ينتظرون سلسلة اجتماعات البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع قبل اتخاذ أي خطوات، في حين أن العطلات في طوكيو ولندن قد تعني أن التداول العالمي كان هادئًا إلى حد ما، إلا أن ذلك لم يمنع أسعار الفائدة من الاستمرار في الصعود إلى قمم جديدة يوم الاثنين.

ووصل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 2011، حيث لامس 3.518٪ على الرغم من تراجعها بعد ذلك. على الرغم من الإنجاز الجديد للسندات ، تمكنت الأسهم من تحقيق المكاسب، حيث سجل مؤشر S&P 500 زيادة بنسبة 0.7٪ وانتعش مرة أخرى بعد أن خسر 4.8٪ الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو ، حيث بلغ العائد الألماني لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ يونيو.

ويستعد المستثمرون لاتخاذ إجراءات البنك المركزي.

ويبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء ، على الرغم من أن الأخبار المهمة ستأتي يوم الأربعاء ببيانه والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول.

من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، مع تسعير الأسواق باحتمال واحد من كل خمسة زيادة كاملة بنقطة مئوية.

وفي هذه الأثناء في اليابان، نرى أن بنك اليابان يبقي على سياسته المتساهلة عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، مما قد يزيد من الضغط على ضعف الين.

وتراجعت العملة مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها في 24 عامًا مقابل الدولار.

ويتحول التركيز في آسيا يوم الثلاثاء إلى الصين ، حيث من المقرر اتخاذ قرار بشأن معدلات الإقراض القياسية. في استطلاع أجرته رويترز ، توقع 75٪ من المشاركين في السوق عدم حدوث أي تغيير سواء على معدل القرض الأساسي لمدة عام أو لمدة خمس سنوات.

ويُنظر إلى السلطات على تأجيل التيسير النقدي من أجل تجنب المزيد من ضغوط الاستهلاك على اليوان.

وأغلقت العملة عند أدنى مستوى لها في 26 شهرًا يوم الاثنين وتم تداولها دون المستوى النفسي الحرج 7 لكل دولار.