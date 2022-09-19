رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية متواصلة وبشكل مخيف على الأسواق العالمية، حيث تسببت العقوبات الاقتصادية التي تلت العمليات العسكرية في حالة من الركود الشديد وارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي تطلب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومات والدول للحفاظ على اقتصادياتها ضد الأزمات التي تعصف بالعالم.

وقامت عدة بنوك مركزية عالمية برفع أسعار الفائدة بسبب حالة التضخم غير المسبوقة التي ضربت أسواق كثير من دول العالم.

حيث رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية، مما أثر على اقتصادات كثير من دول العالم خاصة تلك التي ترتبط عملاتها بالدولار ومنها مصر.

لذلك ستعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا هاما الخميس القادم، ومن المحتمل أن يتم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع لمكافحة ومجابهة التضخم، الذي وصل إلى 16.7%.

ويأتي ذلك الاحتمال وسط توقعات برفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ما بين 0.5% -0.75% نقطة أساس، حيث يتوقع كثير من الاقتصاديين حول العالم دخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود والانكماش.

ولمعرفة السيناريوهات المتوقعة حدوثها في اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي شاهد الفيديو التالي: