كلامه فارغ.. أحمد موسى: هاني توفيق أطلق شائعات عن سعر الفائدة ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هاني توفيق خرج بتصريحات كاذبة وأطلق شائعات عن اقتصاد مصر والبنك المركزي المصري.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :" هاني توفيق كتب كلاما فارغا كالعادة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هذه النوعية من الشائعات تضرب مصداقيته واي كلام يصرح به بعد ذلك، ومن المفترض أن يستريح هاني توفيق الفترة الجاية ".

شائعة عن سعر الفائدة



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هاني توفيق أطلق شائعة بأن البنك المركزي رفع الفائدة 3 %"، مضيفا:" هاني توفيق يتمنى انهيار الجنيه المصري ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هاني توفيق قرر يعمل اجتماع للبنك المركزي من دماغه وخد قرار برفع سعر الفائدة 3 % ، وهذا لا صحة له على الإطلاق".