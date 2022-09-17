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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كلامه فارغ.. أحمد موسى: هاني توفيق أطلق شائعات عن سعر الفائدة ..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  هاني  توفيق خرج بتصريحات كاذبة وأطلق شائعات عن اقتصاد مصر  والبنك المركزي المصري.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :"  هاني توفيق كتب كلاما فارغا كالعادة ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  هذه النوعية من الشائعات تضرب مصداقيته واي كلام يصرح به بعد ذلك، ومن المفترض أن يستريح هاني توفيق الفترة الجاية ".

شائعة عن  سعر الفائدة 


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  هاني توفيق أطلق شائعة بأن البنك المركزي رفع الفائدة 3 %"، مضيفا:" هاني توفيق يتمنى انهيار الجنيه المصري ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  هاني توفيق قرر يعمل اجتماع للبنك المركزي من دماغه وخد قرار برفع سعر الفائدة 3 % ، وهذا لا صحة له على الإطلاق".

أحمد موسى هاني توفيق الاقتصاد البنك المركزي اخبار التوك شو

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