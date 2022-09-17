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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمكافحة التضخم ومجابهته.. لميس الحديدي تصدم المصريين: ارتفاع وشيك في الأسعار|فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأسبوع الحالي هو أسبوع اقتصادي هام حيث كشفت أنه من المنتظر في نهايته انعقاد  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة  نهاية الأسبوع  لمكافحة التضخم ومجابهته والذي وصل في مصر إلى 16.7%.

وتابعت  عبر  برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة "ON": "من  المتوقع بالتزامن مع ذلك أن يلجأ الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة ما بين 0.5% و0.75%  مما يعني أنه مع التوقعات برفع أسعار الفائدة  في البنوك المركزية في العالم  هنا يقلق الاقتصاديين من الدخول في حلة انكماش أو ركود".

وأكملت: "هذه التوقعات لا تتعلق فقط  بالربع الأخير من عام 2022  والربع الأول من 2023 هذه التوقعات الخاصة بالانكماش  يعني  إنتاجاً أقل في العالم واستثمارًا أقل وقليل من الوظائف وقد تواجه مؤسسات شبح الإغلاق حول العالم بسبب عدم قدرتها على الاقتراض تزامناً من تراجع القوى الشرائية".


 لميس الحديدي تهاجم التجار بسبب رفع الأسعار

 

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن حديث الشارع الآن يتمركز  حول موجة ارتفاع الأسعار في ظل التضخم العالمي ، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها  تساءلت خلال  برنامجها  " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"في مصر هنا أول ما يسمعوا أن البترول   غلي بره  الدنيا تغلى تلقائياً في مصر أو لو القمح أسعاره ارتفعت  تغلى على طول   ..هل هذه الزيادات حقيقية ولها أسبابها أم لا؟.


أكملت لميس الحديدي، أن: "مش عارفين التجار بتغلى ليه ومش فاهمين  ليه وده سؤال هل حقيقة أم استغلال للأزمات ؟ هل ارتفاع الأسعار حقيقي  ؟  طيب إزاي  بيرفعوا الاسعار وإحنا لسه مستورد ناش ؟.

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