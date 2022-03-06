لميس الحديدي تهاجم التجار بسبب رفع الأسعار

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن حديث الشارع الآن يتمركز حول موجة إرتفاع الأسعار في ظل التضخم العالمي ، وجراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها تساءلت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"في مصر هنا أول مايسمعوا أن البترول غلي بره الدنيا تغلى تلقائياً في مصر أو لو القمح أسعاره إرتفعت تغلى على طول ..هل هذه الزيادات حقيقية ولها أسبابها أم لا؟.



أكملت لميس الحديدي، إن : "مش عارفين التجار بتغلى ليه ومش فاهمين ليه وده سؤال هل حقيقة أم إستغلال للازمات ؟ هل إرتفاع الأسعار حقيقي ؟ طيب إزاي بيرفعوا الاسعار وإحنا لسه ماستوردناش ؟.