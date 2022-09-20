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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا منصور في إطلالة جديدة على شاطئ البحر .. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام". 

 وظهرت رانيا على شاطئ البحر وهي ترتدى ملابس صيفية مثيرة  وتحتسي مشروب الاناناس، نالت اعجاب متابعيها. 
 

آخر أعمال الفنانة رانيا منصور

تشارك الفنانة رانيا منصور في أحداث فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

وكان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، وبطولة هانى رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت رانيا منصور في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس، حجاج عبد العظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتاليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.
 

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IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_١٦٢٣٤٩
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