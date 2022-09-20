محافظ دمياط تناقش موقف أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

محافظة دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى فى ربعها الأول.

وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع، متابعة المعدلات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها ، وأيضا مناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بتنفيذ أعمال تنموية تساهم فى الارتقاء بالمنظومة الخدمية بالقطاعات المختلفة ورفع كفاءة شبكات الطرق وتطوير عدد من المناطق .

فيما تابعت " المحافظ " معدلات الأداء وما تضمنته الخطة من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ المشروعات وفقاً للاحتياجات والأولويات.

ووجهت بضرورة الدفع بمنظومة العمل والتنسيق بين كافة الجهات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات المطلوبة، كما أكدت على تذليل كافة العقبات والعمل على تحقيق الخطط لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.