عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تناقش موقف أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى فى ربعها الأول.

وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع، متابعة المعدلات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها ، وأيضا مناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بتنفيذ أعمال تنموية تساهم فى الارتقاء بالمنظومة الخدمية بالقطاعات المختلفة ورفع كفاءة شبكات الطرق وتطوير عدد من المناطق .

فيما تابعت " المحافظ " معدلات الأداء وما تضمنته الخطة من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ المشروعات وفقاً للاحتياجات والأولويات.

ووجهت بضرورة الدفع بمنظومة العمل والتنسيق بين كافة الجهات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات المطلوبة، كما أكدت على تذليل كافة العقبات والعمل على تحقيق الخطط لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

انطلاق "حقك تنظمى" بقرى دمياط لتوعية السيدات بالصحة الإنجابية

إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر سعد بالمرحلة الثانية للموجة 20

وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

محافظ دمياط تناقش تعزيز المستشفيات بمصادر إضافية للطاقة

مكتبة مصر العامة تطلق ماراثون للاسكيت ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بدمياط

افتتاح معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين بدمياط

دمياط ..سحب فرق الإنقاذ وتوقف عملها بشواطئ رأس البر أول أكتوبر

دمياط الخطة الاستثمارية محافظ دمياط المشروعات منال عوض رفع كفاءة شبكات الطرق شبكات الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

غيرها مسرطن.. خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة للزمالك بالميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

دمياط ..سحب فرق الإنقاذ وتوقف عملها بشواطئ رأس البر أول أكتوبر

تعليم دمياط: تفعيل دور مدير المدرسة في تنمية الوعى بالمتغيرات المناخية

زراعة دمياط تطمئن على بدء صرف أسمدة الموسم الشتوي لـ المزارعين

تكثيف أعمال احلال وتجديد خط مياه الشرب بمدينة دمياط لتحسين الضغوط

انطلاق "حقك تنظمى" بقرى دمياط لتوعية السيدات بالصحة الإنجابية

إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر سعد بالمرحلة الثانية للموجة 20

وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

محافظ دمياط تناقش تعزيز المستشفيات بمصادر إضافية للطاقة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ملناش دعوة يا موهيي.. نجمة فول الصين العظيم تظهر بعد غياب طويل

إذاعة أولى حلقات سلسلة وثائقية بعنوان مسيرة ارتقاء النيابة العامة

ترامب يواجه اتهامات جنائية في معركة الوثائق السرية.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. أبل تحسم الجدل بشأن عطل كاميرا iPhone 14.. ارتفاع ثروات أغنى مليارديرات في العالم

أسوأ الكوابيس.. بوتين يرسل مجرمين وآكلي لحوم البشر لخوض حرب أوكرانيا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية

تتجوزني ونلعب كورة.. 7 حسناوات ظهرن مع الفرعون إحداهن طلبته للزواج

لو غالية عليك.. مع دخول المدارس حضري البسطرمة في المنزل

غيرها مسرطن.. خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام

فيديو

ملك الديسكو.. محسن محي الدين يكشف سر انتحار المطربة داليدا| فيديو

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

فازت بلقب miss elite..من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح|فيديو جراف

انهيار سعر الذهب والدولار يقفز إلى أعلى مستوى | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ