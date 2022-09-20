إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر سعد بالمرحلة الثانية للموجة 20

محافظة دمياط



أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة ١٧ حالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة ٢٤١٣م٢ تابعين لولاية جسور النيل والإصلاح الزراعى بمركز كفر اسعد وذلك ضمن أعمال الموجة ال٢٠ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية..

وأضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة ١٣٤حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق تلك المرحلة وذلك بمساحة اجمالية ٢١٣٨٦م٢، مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ..

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى..

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