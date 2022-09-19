وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

محافظة دمياط

تفقد "عبد العليم جمعة" وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة كفر البطيخ التعليمية، وذلك وفقًا للخطة التى وضعتها مديرية تعليم دمياط لمتابعة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وبدأ "وكيل المديرية" جولته التفقدية بمتابعة مدرسة كفر البطيخ الإعدادية بنات ثم مدرسة كفر البطيخ للتعليم الأساسي.

وتابع "جمعة" استعدادات المدارس مؤكدا علي الانضباط الإداري و الانتهاء من الجدول المدرسي وفق الأنصبة القانونية بالاضافة الي اعمال الصيانة البسيطة والنظافة داخل وخارج المدرسة.

ووجه "وكيل المديرية" بضرورة ابتكار سبل جذب للطلاب داخل المدرسة مع بداية إنطلاق العام الدراسي وتفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس وإعداد أنشطة تعليمية متنوعة تحث على النظام والنظافة وبث روح التعاون والعطاء والولاء والانتماء للوطن.