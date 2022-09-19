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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تناقش آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين،  بمكتبها  على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم الجديد بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بتكليفه بهذا المنصب..

حيث ناقشت " المحافظ " آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفقًا للخطة التى أعدتها المحافظة مسبقًا وتم توجيه كافة الجهات بها ، كما أكدت على جاهزية المدارس وإتمام أعمال الصيانة بها قبل بدء العام الدراسى،  موجهة أيضًا بضرورة تحقيق الانضباط الإدارى وتواجد العاملين من معلمين واداريين خلال الأوقات الرسمية للعمل ، حيث أكدت متابعتها المستمرة لتلك المنظومة مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ..

وفى السياق ذاته، ، أكدت " الدكتورة منال عوض على أهمية دور المديرية وإداراتها التعليمية لضبط منظومة العمل بالمدارس والعمل وفقًا لخطة محددة بما يحقق انتظام اليوم الدراسي وخدمة الطلاب..

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