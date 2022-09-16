صحة دمياط تنظم قافلة طبية لقرية منشية ناصر ضمن حياة كريمة

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية لقرية منشية ناصر بكفر سعد أسفرت عن توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان على 1360 مواطنا ضمن "حياة كريمة ".



وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد - في تصريح اليوم الجمعة - إن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية في جميع المجالات ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان ، مضيفا أنه تم تحويل 20 حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد حالتين ، فضلا عن إجراء 527 تحليلا والكشف بالأشعة لعدد 28 حالة.



وأوضح أن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".