عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط تنظم قافلة طبية لقرية منشية ناصر ضمن حياة كريمة

قوافل طبية
قوافل طبية

 نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية لقرية منشية ناصر بكفر سعد أسفرت عن توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان على 1360 مواطنا ضمن "حياة كريمة ".


وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد - في تصريح اليوم الجمعة - إن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية في جميع المجالات ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان ، مضيفا أنه تم تحويل 20 حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد حالتين ، فضلا عن إجراء 527 تحليلا والكشف بالأشعة لعدد 28 حالة.


وأوضح أن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

دمياط منشية ناصر كفر سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. خبير لوائح: الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب كهربا .. فيديو

بأمر مارسيل كولر.. كهربا خارج قائمة الأهلى الأفريقية رسميا

الذهب ينزف.. تراجع تاريخي لأول مرة وهذا سعر عيار 21 الآن

أزمة محمد صبحي انتهت..ماذا فعل رئيس فاركو في الزمالك ..فيديو

الحق اشتري بسرعة.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الجمعة

أول رد من التعاون على أنباء انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز|خاص

مفاجأة .. رئيس المصري البورسعيدي تدخل لانتقال أشرف بن شرقي لـ الأهلي

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 16 سبتمبر

ترشيحاتنا

كيف تكون صلة الأرحام وما هي حقوقهم في الكتاب والسنة؟.. الأوقاف تجيب

تموين الدقهلية: ضبط 48 محضرا في حملات لإحكام الرقابة ومكافحة الغش

لبناني يقتحم بنكا للحصول على أمواله تحت تهديد السلاح

13 محطة وسرعة فائقة.. أين ومتى يمكنك ركوب مونوريل 6 أكتوبر؟

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. اعرف أسعار العملات اليوم

أمين "البحوث الإسلامية" يطالب بلجنة من زعماء الأديان لتعزيز البعد الأخلاقي والإنساني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء.. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

طليقة رامي جمال قبل الانفصال: روحي ماتت ومش هرجع زى الأول

تحتفظ بصورها معه .. تصرف غامض من طليقة رامي جمال

بوزن زائد.. إطلالة داليا البحيرى الأخيرة تضعها فى موقف محرج|شاهد

فيديو

عودة كهربا ووافد جديد وصفقات منتظرة.. خريطة تعاقدات الأهلي الصيفية| فيديوجراف

تطبيق اليوم الرياضي ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في المدارس/فيديو جراف

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ