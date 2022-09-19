عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين بدمياط

معرض
معرض

افتتح اليوم "عبد العليم جمعة" وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين المقام بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، بحضور عبد المنعم ربيع موجه عام التربية الفنية، والهام المرجاوي، موجه أول إدارة دمياط، وموجهي التربية الفنية.

وأوضح موجه عام التربيةالفنية، ان المعرض ضم عدد من اللوحات الفنية من عمل الطلاب، تعددت بها الأفكار والألوان تنطق في مجملها بأسمى مفردات الإبداع، كما ضم المعرض أعمالا مميزة للطلاب تنوعت بين موضوعات التعبير الفني وتصميم فني و أشغال نحت ومعادن وأشغال فنية بيئية.

وأعرب جمعة، عن امتنانه للجهودالمبذولة، وخروج المعرض وتنسيقة بطريقة متميزة، مثمنا دور التربية الفنية في تهذيب السلوك ورفع الذوق العام للطلاب فهي ليست مادة رسم إنما هي تربية أولا ثم فن وإبداع.

أقراايضا 

حصول 95 مدرسا من محافظة دمياط على اللقب العالمي معلم مبدع خبير

IMG-20220919-WA0005
IMG-20220919-WA0005
IMG-20220919-WA0007
IMG-20220919-WA0007
IMG-20220919-WA0004
IMG-20220919-WA0004
دمياط مديرية التربية والتعليم التربية والتعليم محافظة دمياط مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

موضوعات متعلقة

حصول 95 مدرسا من محافظة دمياط على اللقب العالمي معلم مبدع خبير

محافظ دمياط تناقش آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى

ترشيحاتنا

ألمانيا تلجأ لدولة عربية لإنقاذها من شتاء الطاقة الأوروبي

خدمات جديدة | إعلان من السعودية بشأن تأشيرات العمرة

هيكل إداري جديد| حجازي يعتمد حركة تغييرات بقيادات وزارة التربية والتعليم

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين: نهدف لنقل آراء أولياء الأمور وأفكارهم للمسئولين

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. هندسة 96% وفني صحي يصل لـ 95%

تفاصيل لأول مرة.. لماذا لم يشن الجيش الروسي هجومًا كبيرًا بعد هزيمة خاركيف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف وتاتو.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالتها| شاهد

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تبهر الجميع بإطلالة جذابة بجنازة الملكة إليزابيث

هتركب القطر والمترو والأتوبيس بتذكرة واحدة.. وقت وكيفية تطبيق القرار

بفستان أنيق.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب .. مفاجأة في أسعار اليوم

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

منهم أسماء غير متوقعة.. 15 لاعبا يرحلون عن الأهلي رسميا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ