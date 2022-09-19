افتتاح معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين بدمياط

افتتح اليوم "عبد العليم جمعة" وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين المقام بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، بحضور عبد المنعم ربيع موجه عام التربية الفنية، والهام المرجاوي، موجه أول إدارة دمياط، وموجهي التربية الفنية.

وأوضح موجه عام التربيةالفنية، ان المعرض ضم عدد من اللوحات الفنية من عمل الطلاب، تعددت بها الأفكار والألوان تنطق في مجملها بأسمى مفردات الإبداع، كما ضم المعرض أعمالا مميزة للطلاب تنوعت بين موضوعات التعبير الفني وتصميم فني و أشغال نحت ومعادن وأشغال فنية بيئية.



وأعرب جمعة، عن امتنانه للجهودالمبذولة، وخروج المعرض وتنسيقة بطريقة متميزة، مثمنا دور التربية الفنية في تهذيب السلوك ورفع الذوق العام للطلاب فهي ليست مادة رسم إنما هي تربية أولا ثم فن وإبداع.

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