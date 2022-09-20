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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القرش: نفذنا مشروعات متعددة لزيادة الرقعة الزراعية المصرية .. فيديو

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية جادة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ المشروعات بهدف زيادة المساحات المنزرعة في مصر، وكذا زيادة إنتاجية الأراضي القديمة، "هناك الكثير من المشروعات التي نفذتها الدولة كالدلتا الجديدة ومستقبل مصر بواقع 2.2 مليون فدان لخدمة مناطق الوجه البحري".

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وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن مشروع توشكي الخير يمتد على مساحة 1.1 مليون فدان، والريف المصري الجديد يمتد على مساحة 1.5 مليون فدان، بخلاف مناطق سيناء والتي تصل لـ500 ألف فدان، "الرئيس السيسي وجه بتكثيف العمل في المشروعات القومية واستصلاح الأراضي".

واستطرد: "فيه مناطق بدأت تكون منتجه، وشوفنا مشروعات عديدة في الدلتا الجديدة بأرقام كبيرة، وده بيأكد أننا خلال المستقبل القريب هيكون عندنا إضافة أكتر من 3 مليون فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المشروعات اللي بنشتغل عليها لتعظيم إنتاج 9.7 مليون فدان في الأراضي القديمة".

وأوضح أن هدف الوزارة من المشروعات القومية التي تطلقها هو إتاحة الفرصة لسكان الدلتا القديمة في العثور على فرص استثمارية جديدة وأماكن جديدة لزراعتها والعمل فيها، "هدفنا تطوير الأراضي الجديدة كل ما يكون فيه توسعات موجودة حتى يحدث تنمية اقتصادية ومجتمعيه".

وتابع: "كرمنا مزارعي القمح اللي قدروا يعملوا نتائج نموذجية، وشوفنا أصناف جديدة بيتم استنباطها تتحمل ظروف مناخية مختلفة، بخلاف المحاصيل اللي تقدر تقاوم الآفات وتتعامل مع الظواهر الجديدة وتدي زيادة في الإنتاج".

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