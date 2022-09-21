عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنتك حامل.. كشف طبيب يظهر اعتداء الجار على قاصر العمرانية

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

اعتدى على قاصر العمرانية بالقوة، وتعدى عليها حتى حملت منه وذلك بعدما استدرجها إلى شقتهم مدعيا نداء شقيقته الصغرى "زميلتها في المدرسة" لها في الأعلى، حيث إنتظرها أمام المنزل وما أن شاهدها حتى طلب منها الصعود إلى الأعلى، وما أن صعدت حتى حسر عنها ملابسها بالقوة واعتدى عليها إلا أنها كانت المفاجأة حين كشف مخططه وجريمته الشيطانية بسبب معالم الإرهاق والتعب التي ظهرت على الطفلة بعد فترة.

الجريمة التي وقعت أحداثها في منطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة المتهم فيها إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت النيابة للمتهم اتهامات خطف قاصر العمرانية بالتحايل مستغلاً حداثة سنها بأن اصطحبها لمسكنه، قاصداً إبعادها عن أعين المارة وذويها وإبعادها عن بيئتها الآمنة تمهيداً لارتكاب جريمته اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها برغبته في الزواج منها مُستغلاً حداثة سنها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها بالقوة.

اتقدملها أهلها رفضوه اتجوزها عرفي.. حكاية قاصر المطرية مع العامل|التفاصيل الكاملة

بيرفع الجلابية في البلكونة.. مسن الجيزة: هي اللي بتقف قدامي بـ الهوت شورت

القصة الكاملة لجريمة الاعتداء على قاصر في العمرانية

باشرت النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيقات في جريمة الاعتداء على فتاة قاصر، وخلال التحقيقات قالت المجني عليها أنها تقطن رفقة والدها وأشقائها نظرا لانفصال الأول عن والدتها منذ فترة بعيدة.

وتابعت قاصر العمرانية خلال التحقيقات، عن يوم الواقعة أنها خرجت من منزلها لشراء وجبة الفطور، ووجدت المتهم واقفا في مدخل منزله كونه جارهم وهي تعرفه شكلا لكن لا علاقة لها به ولا يوجد تعامل بينهما، ثم طلب منها الصعود إلى أعلى لتلبية نداء شقيقته "زميلتها في المدرسة".

انفراد.. تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة: القيادات الهاربة كلمة السر

اتفاق على النت وممارسة في شقة أكتوبر.. كيف سقطت شبكة شواذ الجيزة؟

صعدت قاصر العمرانية إلى الطابق الثاني في منزل المتهم، وأشارت خلال التحقيقات أنها ما أن دلفت إلى الطابق الثاني حتى طلب منها المتهم الدخول إلى الشقة مدعيا بأن شقيقته في الداخل وتنتظرها.

فتاة - ارشيفية

وأضافت قاصر العمرانية في التحقيقات، ما أن دخلت إلى الشقة حتى حسر المتهم عني ملابسي واعتدى على بالقوة، وبعد دقائق تركني أرتدي ملابسي وطلب مني المغادرة وأخبرني بعدم إخبار أهلي، ثم غادرت متوجهة إلى منزلي.

المتهم كان كل مايشوفني في الشارع يقولي هفضحك لو جبتي سيرة لحد وهموتك، وقالت قاصر العمرانية في التحقيقات "كنت خائفة من حديث المتهم معي وما حدث في منزله، حتى شاهدتني أمي بعد فترة من الواقعة وقد ظهرت على بعض معالم الإرهاق وسألتني عن ذلك ثم اصطحبتني إلى المستشفى وما أن انتهى الطبيب من الكشف في مستشفى الهرم حتى أخبر أمي بأنني حامل".

فتاة - ارشيفية

قصيت على والدتي ما حدث في منزل الجيران، وشرحت الواقعة كلها لها بأنه قام باستدراجي ثم الاعتداء على بالقوة، وذهبنا إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر، واتهامه بالاعتداء على بالقوة، مشيرة إلى أن المتهم حاول التعرف عليها كثيرا وكان يرسل لها رقمه مع شقيقها ولكنها كانت تقطع الورقة.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني الطفلة بالتحايل مستغلاً حداثة سنها بأن اصطحبها لمسكنه، قاصداً إبعادها عن أعين المارة وذويها وإبعادها عن بيئتها الآمنة تمهيداً لارتكاب جريمته اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها برغبته في الزواج منها مُستغلاً حداثة سنها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها.

قاصر قاصر العمرانية محكمة جنايات الجيزة نيابة جنوب الجيزة مستشفي الهرم اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

المعدن النفيس يتوهج من جديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022

موضوعات متعلقة

علاقات مشبوهة.. جسدان ضحية الحرام وكلبش بسبب المشي البطال

بيرفع الجلابية في البلكونة.. مسن الجيزة: هي اللي بتقف قدامي بـ الهوت شورت

ترشيحاتنا

بعد إعلان التعبئة الجزئية.. بوتين يلوح باستخدام أسلحة دمار شامل

عبدالغفار: إنشاء معاهد جديدة لـ الأسنان والكلى وصحة المرأة والطفل

فاروق جعفر يكشف عن أفضل صفقتين للزمالك

الأهلي يغري المقاولون العرب بصفقات تبادلية لضم خليفة أحمد حجازي

استولى على 30 مليون جنيه.. مستريح طنطا يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الدولار يرتفع بسرعة البرق.. واقتصادات الدول النامية تدفع الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

نشرة المرأة.. حشرة تثير السوشيال ميديا بسبب انتشارها في المنازل وتسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير ووصفة تنظف الشرايين بأسرع مما تتوقع

الحسد.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

بالعسل والثوم.. وصفات خارقة لتنظيف الشرايين من الدهون الملتصقة والمتراكمة

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ