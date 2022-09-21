بنتك حامل.. كشف طبيب يظهر اعتداء الجار على قاصر العمرانية

اعتدى على قاصر العمرانية بالقوة، وتعدى عليها حتى حملت منه وذلك بعدما استدرجها إلى شقتهم مدعيا نداء شقيقته الصغرى "زميلتها في المدرسة" لها في الأعلى، حيث إنتظرها أمام المنزل وما أن شاهدها حتى طلب منها الصعود إلى الأعلى، وما أن صعدت حتى حسر عنها ملابسها بالقوة واعتدى عليها إلا أنها كانت المفاجأة حين كشف مخططه وجريمته الشيطانية بسبب معالم الإرهاق والتعب التي ظهرت على الطفلة بعد فترة.

الجريمة التي وقعت أحداثها في منطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة المتهم فيها إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت النيابة للمتهم اتهامات خطف قاصر العمرانية بالتحايل مستغلاً حداثة سنها بأن اصطحبها لمسكنه، قاصداً إبعادها عن أعين المارة وذويها وإبعادها عن بيئتها الآمنة تمهيداً لارتكاب جريمته اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها برغبته في الزواج منها مُستغلاً حداثة سنها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها بالقوة.

القصة الكاملة لجريمة الاعتداء على قاصر في العمرانية

باشرت النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيقات في جريمة الاعتداء على فتاة قاصر، وخلال التحقيقات قالت المجني عليها أنها تقطن رفقة والدها وأشقائها نظرا لانفصال الأول عن والدتها منذ فترة بعيدة.

وتابعت قاصر العمرانية خلال التحقيقات، عن يوم الواقعة أنها خرجت من منزلها لشراء وجبة الفطور، ووجدت المتهم واقفا في مدخل منزله كونه جارهم وهي تعرفه شكلا لكن لا علاقة لها به ولا يوجد تعامل بينهما، ثم طلب منها الصعود إلى أعلى لتلبية نداء شقيقته "زميلتها في المدرسة".

صعدت قاصر العمرانية إلى الطابق الثاني في منزل المتهم، وأشارت خلال التحقيقات أنها ما أن دلفت إلى الطابق الثاني حتى طلب منها المتهم الدخول إلى الشقة مدعيا بأن شقيقته في الداخل وتنتظرها.

فتاة - ارشيفية

وأضافت قاصر العمرانية في التحقيقات، ما أن دخلت إلى الشقة حتى حسر المتهم عني ملابسي واعتدى على بالقوة، وبعد دقائق تركني أرتدي ملابسي وطلب مني المغادرة وأخبرني بعدم إخبار أهلي، ثم غادرت متوجهة إلى منزلي.

المتهم كان كل مايشوفني في الشارع يقولي هفضحك لو جبتي سيرة لحد وهموتك، وقالت قاصر العمرانية في التحقيقات "كنت خائفة من حديث المتهم معي وما حدث في منزله، حتى شاهدتني أمي بعد فترة من الواقعة وقد ظهرت على بعض معالم الإرهاق وسألتني عن ذلك ثم اصطحبتني إلى المستشفى وما أن انتهى الطبيب من الكشف في مستشفى الهرم حتى أخبر أمي بأنني حامل".

فتاة - ارشيفية

قصيت على والدتي ما حدث في منزل الجيران، وشرحت الواقعة كلها لها بأنه قام باستدراجي ثم الاعتداء على بالقوة، وذهبنا إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر، واتهامه بالاعتداء على بالقوة، مشيرة إلى أن المتهم حاول التعرف عليها كثيرا وكان يرسل لها رقمه مع شقيقها ولكنها كانت تقطع الورقة.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني الطفلة بالتحايل مستغلاً حداثة سنها بأن اصطحبها لمسكنه، قاصداً إبعادها عن أعين المارة وذويها وإبعادها عن بيئتها الآمنة تمهيداً لارتكاب جريمته اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها برغبته في الزواج منها مُستغلاً حداثة سنها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها.