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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

تسريب الخلطة السرية
تسريب الخلطة السرية لمحل شهير

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسريباً من المواقع الأجنبية عن وصفة الدجاج المقرمش لمطعم شهير وهى الوصفة التى يبحث عنها الكثير من الأشخاص.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة بها جميع التوابل والمكونات التى يمكنك الحصول منها على وصفة دجاج المقرمش بمذاق جيد.

حيث يتواجد السر في 11 نوعًا من الأعشاب والتوابل المميزة والخاصة بكولونيل الدجاج المقرمش، وسوف نتعرف فيما يلي عن مكونات وطريقة تحضير الوصفة السحرية.

وكشف موقع ”بوس هانتينج” الأمريكي أن سر الطعم المميز والرائع لوصفة الدجاج المقرمش يتواجد في الفلفل الأبيض، وذلك من خلال خلط جميع البهارات مع الدقيق ويتم وضع الدجاج بها مع الحليب ويترك الدجاج في التتبيلة لمدة يوم واحد فقط، ثم بعد ذلك يتم التحمير في الزيت.


 المكونات..

2/3 ملاعق صغيرة من الملح

1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر

1/2 ملعقة صغيرة ريحان

1/3 ملعقة صغيرة من الزعتر

1 ملعقة صغيرة ملح كرفس

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة خردل مجفف

4 ملاعق صغيرة من الفلفل الحلو

2 ملعقة صغيرة من ملح الثوم

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

3 ملاعق صغيرة من الفلفل الأبيض

2 كوب دقيقة أبيض

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تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

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