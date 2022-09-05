عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: مرض خطير بجلد الدجاج يؤدي للموت المفاجئ

جلد الدجاج
جلد الدجاج

إزالة جلد الدجاج قبل تناوله قد يكون له بعض المزايا، كما إن تناول جلد الدجاج يضيف سعرات حرارية إضافية إلى وجبتك؛ لكن هناك بعض الأضرار لجلد الدجاج.

 

txt

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

txt

بـ 5 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن مشروب خارق للتخسيس والبشرة

 

أضرار تناول جلد الدجاج

جلد الدجاج يتكون أساسًا من الدهون، ومع ذلك ، في حين أن الدهون الموجودة في الأطعمة الحيوانية في كثير من الأحيان عبارة عن دهون مشبعة - والتي يمكن أن تزيد من مخاطر الكوليسترول وأمراض القلب عند تناولها بكميات زائدة مما يسبب الوفاة

العيب الرئيسي للحفاظ على جلد الدجاج هو أنه يضيف سعرات حرارية ودهون مشبعة إلى وجبتك، أفادت وزارة الزراعة الأمريكية أن كوبًا واحدًا من صدور الدجاج المطبوخ بدون الجلد يحتوي على 231 سعرة حرارية ، لكن كوب صدور الدجاج المطبوخ مع الجلد يحتوي على 276 سعرة حرارية.

من الآثار الجانبية الأخرى لتناول الدجاج بانتظام زيادة الوزن، عدد من المواد الغذائية مثل دجاج برياني ، دجاج بالزبدة ، دجاج مقلي وغيرها الكثير هي مواد غذائية عالية السعرات الحرارية وثقيلة جدًا، من الجيد تمامًا تناولها من حين لآخر ، لكن الاستهلاك المنتظم سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوزن وقد يتسبب أيضًا في ارتفاع الكوليسترول. 

يمكن أيضًا ربط أنواع معينة من الدجاج بالتهابات المسالك البولية وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة mBio ، فإن الدجاج المصاب بسلالة معينة من الإشريكية القولونية يمكن أن يسبب مجموعة من العدوى ، بما في ذلك التهاب المسالك البولية.

"وجد الفريق الإشريكية القولونية في ما يقرب من 80٪ من 2452 عينة اللحوم وفي 72٪ من عينات البول والدم الإيجابية من المرضى الذين تناولوا اللحوم" ، وفقًا لمجلة Science Daily، للوقاية من مثل هذه الالتهابات ، من الأفضل تناول الدجاج “الذي تمت تربيته بدون مضادات حيوية وعدم تناول الجلد”.

المصدر times of indis
 

 

جلد الدجاج أضرار تناول جلد الدجاج الكوليسترول المسالك البولية زيادة الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

رعب وفزع بين العملين| القصة الكاملة لنحر صاحب شركة سياحة داخل مكتبه بالغربية

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

تعدى عليها وقطع ملابسها.. حالات واتس الخادمة أشعلت نار الجاني| تفاصيل

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأثنين

رعب وفزع بين العملين| القصة الكاملة لنحر صاحب شركة سياحة داخل مكتبه بالغربية

تعليق جرىء من شوبير بعد انضمام طارق حامد للمنتخب

وزير الطيران يناقش مع اللجنة العليا للأمن والتسهيلات استعدادات مطاري القاهرة وشرم الشيخ

مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار قرب السفارة الروسية بـ كابول

هنادي مهنا تكشف سر عدم إنجابها بعد عامين من الزواج| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم .. أمينة خليل تروج لخط أزياء إنجي كيوان الرياضي| شاهد

شكلها مخيف.. صورة مسربة لـ نادين نجيم قبل التجميل تثير الجدل

جنون أسعار البيض.. هل يصل سعر الكرتونة إلى 120 جنيها مع دخول المدارس؟

ازاي تفطر بـ 3 جنيه.. طريقة عمل أكلة شهية بالبطاطس

فيديو

حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: ابن مين ده

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ