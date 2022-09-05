دراسة: مرض خطير بجلد الدجاج يؤدي للموت المفاجئ

إزالة جلد الدجاج قبل تناوله قد يكون له بعض المزايا، كما إن تناول جلد الدجاج يضيف سعرات حرارية إضافية إلى وجبتك؛ لكن هناك بعض الأضرار لجلد الدجاج.

أضرار تناول جلد الدجاج

جلد الدجاج يتكون أساسًا من الدهون، ومع ذلك ، في حين أن الدهون الموجودة في الأطعمة الحيوانية في كثير من الأحيان عبارة عن دهون مشبعة - والتي يمكن أن تزيد من مخاطر الكوليسترول وأمراض القلب عند تناولها بكميات زائدة مما يسبب الوفاة

العيب الرئيسي للحفاظ على جلد الدجاج هو أنه يضيف سعرات حرارية ودهون مشبعة إلى وجبتك، أفادت وزارة الزراعة الأمريكية أن كوبًا واحدًا من صدور الدجاج المطبوخ بدون الجلد يحتوي على 231 سعرة حرارية ، لكن كوب صدور الدجاج المطبوخ مع الجلد يحتوي على 276 سعرة حرارية.

من الآثار الجانبية الأخرى لتناول الدجاج بانتظام زيادة الوزن، عدد من المواد الغذائية مثل دجاج برياني ، دجاج بالزبدة ، دجاج مقلي وغيرها الكثير هي مواد غذائية عالية السعرات الحرارية وثقيلة جدًا، من الجيد تمامًا تناولها من حين لآخر ، لكن الاستهلاك المنتظم سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوزن وقد يتسبب أيضًا في ارتفاع الكوليسترول.

يمكن أيضًا ربط أنواع معينة من الدجاج بالتهابات المسالك البولية وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة mBio ، فإن الدجاج المصاب بسلالة معينة من الإشريكية القولونية يمكن أن يسبب مجموعة من العدوى ، بما في ذلك التهاب المسالك البولية.

"وجد الفريق الإشريكية القولونية في ما يقرب من 80٪ من 2452 عينة اللحوم وفي 72٪ من عينات البول والدم الإيجابية من المرضى الذين تناولوا اللحوم" ، وفقًا لمجلة Science Daily، للوقاية من مثل هذه الالتهابات ، من الأفضل تناول الدجاج “الذي تمت تربيته بدون مضادات حيوية وعدم تناول الجلد”.

المصدر times of indis

