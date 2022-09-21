اتخذ الإجراءات فورا.. حشرة تثير السوشيال ميديا بسبب انتشارها في المنازل

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة لحشرة تنتشر في المنازل هي حشرة بنية صغيرة والتي اتضح أنها تمثل مشكلة أكبر بكثير مما قد يوحي به مظهرها.

إذا وجدت واحدة، فستحتاج إلى اتباع هذه الخطوات قبل فوات الأوان.

فهي تحتوي على ستة أرجل ولها جسم مستدير بالإضافة إلى ذلك، هذه الحشرة الصغيرة تمتلك ظهرًا فريد الشكل يشبه الدرع القديم وهي معروفة باسم البق والمعروف أيضًا باسم حشرة الرائحة الكريهة البنية

عندما يكتمل نمو هذه الحشرات البنية، يبلغ طولها حوالي 0.7 بوصة

فهي صغيرة جدًا على الرغم من أن هذا لن يمنعها من إحداث الفوضى

تدخل إلى منزلك أيضًا من الستائر أو الشقوق الموجودة في الجدران، وسيصلون إلى كل مكان إذا لم تكن شديد الحذر.