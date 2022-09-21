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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انظروا لـ عبد الله السعيد وطارق حامد

خالد قمر: عندي طموح .. وعايز ألعب في منتخب مصر

خالد قمر، مهاجم فريق
خالد قمر، مهاجم فريق طلائع الجيش

 أكد خالد قمر، مهاجم فريق طلائع الجيش، أنه يملك طموحًا بالتواجد في منتخب مصر الوطني خلال الفترة المقبلة. 

قال خالد قمر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في 4 أو 5 أندية كلموني غير طلائع الجيش لكني استخرت ربنا واخترت الطلائع".

وعن طموحه في التواجد مع منتخب مصر رغم عمره قال قمر: "عبد الله السعيد عنده كام سنة وطارق حامد وأحمد حجازي الناس دي كلها كاسرة الـ30 وكلهم في المنتخب، وعندي طموح إني أكون في المنتخب من بوابة نادي طلائع الجيش".

 وحول هبوط الجونة اختتم قمر: "اتنازلت عن مستحقاتي للرحيل إلى طلائع الجيش، وحزين لهبوط الجونة ولكني أتمنى لهم التوفيق".

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قمر خالد قمر طلائع الجيش طارق حامد عبد الله السعيد أحمد حجازي

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