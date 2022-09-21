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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلي وأوعى تتكسف.. آيتن عامر تعلق برسالة غامضة على بوست بالسوشيال ميديا

ايتن عامر ومحمد عز
ايتن عامر ومحمد عز العرب

نشرت الفنانة ايتن عامر ، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ، على مقولة عن الرجل والمرأة ، وذلك بعد طلاقها من مدير التصوير محمد عز العرب. 

وتقول المقولة التى نشرتها ايتن عامر : “لو فى أى شيء مش عاجبك فى شخصيتى قلى عشان أغيرك”. 

ايتن عامر 

وجاء تعليق ايتن عامر على المقولة : اوعى تتكسف ! .. بجد انت غالى يعنى " وصحبة التعليق بايموشن ضاحك. 

ايتن عامر وكليب طلعت شاطرة

روجت الفنانة آيتن عامر لأحدث أعمالها الفنية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت آيتن عامر بوستر الأغنية والتي تحمل أسم “طلعت شاطرة”، وعلقت كاتبة: “طلعت شاطرة قريبًا”.

ونشرت سابقا الفنانة آيتن عامر مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وتحديدا عبر خاصية الستورى، من كواليس أغنيتها “خطافة الرجالة”، والتى قدمتها بعد طلاقها من زوجها محمد عز العرب.

وعلقت آيتن عامر على الفيديو الجديد: “لما الموزع فجأة فى نص الليل يقرر يحط كورال فى الأغنية!!”.

عز العرب وآيتن عامر

نشر  مدير التصوير عز العرب، طليق آيتن عامر، فيديو عبر “إنستجرام”، لمقطع أغنية تبدأ بـ "هي دي النهاية"، حيث وضع اسم ابنه يوسف وابنته تيتي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث ظهر أن هناك خلافا سيشتد بين الثنائي بسبب الأولاد.

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آيتن عامر تؤكد خبر طلاقها

في رد مفاجئ بعد أخبار طلاقها؛ نشرت الفنانة آيتن عامر عبر ستوري صفحتها على “إنستجرام” صورة لخبر طلاق دان بالزرين بعد أيام من زواجه، وعلقت عليها بايموجي ساخر ، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدًا لخبر طلاقها.

ونشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها برفقة مطرب الراب ويجز،  عبر ستوري صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت آيتن عامر على الصورة: "أنا بحبه"، في حين حرص ويجز على نشر الصورة على أغنيته البخت وعلى مقطع "والله ووقعت بفكر فيك بالي عليك مشغول".

وكانت آيتن عامر انفصلت عن زوجها عز العرب منذ أسابيع، حيث تم الطلاق رسميا بينهما.

منشورات آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر حكمة  لها عبر خاصية ستوري على “إنستجرام” مكتوبا فيها: “اللي يشيلني وأنا تايهة أشيله فوق راسي لما أوصل”، وذلك بعد أنباء عودتها لطليقها مدير التصوير محمد عز العرب.

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