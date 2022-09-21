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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة تعزيز التعاون

صدى البلد

التقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مع الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة ورفع كفاءتهم، والتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية.

ناقش الاجتماع فرص ومجالات التعاون الممكنة بين الوزارة والجامعة في عناصر التدريب الإداري والفني للعاملين بالشركات خاصة الصناعية، وذلك بحضور محمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، والدكتور محمد طه رئيس مركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، فهد الحريري المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

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وقد أكد السيد الوزير على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية مهاراتها وتحسين استغلالها وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق صالح الشركات والعاملين بها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توطين التكنولوجيا، وتعزيز استثماراتها في مجال الاقتصاد الأخضر، والشراكة مع القطاع الخاص بأشكال متعددة.

من جانبه، قدم رئيس الجامعة الألمانية عرضًا حول البرامج التدريبية للجامعة وسابق تعاونها مع شركات عالمية وأبرز البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع جهات حكومية خاصة في مجال التطوير التكنولوجي، معربًا عن ترحيب الجامعة بالتعاون مع الوزارة وإتاحة ما لديها من إمكانات لدعم شركاتها التابعة في مختلف القطاعات الصناعية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد جلسات مشتركة بين الوزارة والجامعة لتحديد أطر التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

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