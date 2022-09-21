عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحقق بناء منظومة شاملة وبنية مؤسسية متطورة

اللواء رضا فرحات
اللواء رضا فرحات

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن توقيع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية جاء متوافقا مع أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة واجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وسيكون لها أثر ممتاز في تحقيق رؤية مصر 2030.

 

وأضاف فرحات في بيان صادر عنه أن هذه المنظومة ستعمل علي تحفيز الإبتكار والإبداع وتعزيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتقود تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا كما أنها ستحقق بناء منظومة شاملة للملكية الفكرية ترتكز علي بيئة تشريعية متكاملة وبنية مؤسسية متطورة.

 

وتابع مما لا شك فيه أنه كان لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي  أثر بالغ في سرعة إطلاق تلك الاستراتيجية فضلا عن حضور معالي رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ومراسم توقيع الاستراتيجية يعكس مدي اهتمام الدولة والحكومة بتطبيق ما جاء بها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة رئيس الوزراء الحكومة مصر 2030 رضا فرحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

في هذه الحالة.. صفحات عبدالله رشدي ستختفي من مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

مباراة الأهلي وبتروجيت مباشر الآن (0-0) لحظة بلحظة

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

سيلفي مع محمد صلاح من الميكروباص.. حكاية صورة أشعلت السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حصاد معهد الأراضي والمياه والبيئة خلال شهر أغسطس

شاب سعودي ينهي معاناة والدته وينقذها بعضو من جسده

التوبة من تتبع عورات الآخرين.. 4 أمور تنجيك من هذا العقاب الأخروي

في صمت وسرية تامة.. خطة الخطيب لمفاجأة الجميع قبل انتهاء الميركاتو

10 نقاط.. مفيدة شيحة تكشف علامات الوقوع في الحب

بعد تهديد بوتين المرعب.. أمريكا تتخلى عن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه أنيق.. ريم البارودي تخطف الأنظار على البحر| شاهد

اليوم العالمي للزهايمر.. أطعمة تحمي من الإصابة بالمرض| احذر هذه الأنواع

فيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

الحجز بعد 3 أيام.. هؤلاء محرومون من شقق الإسكان الإجتماعي

فيديو

حسين فهمي: توجد أفلام هامة لم يشاهدها الجمهور الحديث ويجب إعادة ترميمها

عمر كمال يتحدث عن ثروته وسر فسخ خطبته وهجومه على الراقصات |فيديوجراف

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ