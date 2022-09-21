المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحقق بناء منظومة شاملة وبنية مؤسسية متطورة

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن توقيع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية جاء متوافقا مع أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة واجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وسيكون لها أثر ممتاز في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف فرحات في بيان صادر عنه أن هذه المنظومة ستعمل علي تحفيز الإبتكار والإبداع وتعزيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتقود تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا كما أنها ستحقق بناء منظومة شاملة للملكية الفكرية ترتكز علي بيئة تشريعية متكاملة وبنية مؤسسية متطورة.

وتابع مما لا شك فيه أنه كان لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثر بالغ في سرعة إطلاق تلك الاستراتيجية فضلا عن حضور معالي رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ومراسم توقيع الاستراتيجية يعكس مدي اهتمام الدولة والحكومة بتطبيق ما جاء بها.