المترو: إغلاق محطة العتبة اليوم استعدادا لفتح محطات تكميلية

أعلنت شركة "أر آية تي بي" ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، إغلاق محطة العتبة، ليوم واحد فقط، وذلك اليوم، الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢، على أن تعود غدا، السبت 24 سبتمبر، للعمل بشكل منتظم وطبيعي.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرا للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث، وبناءً عليه ستكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث، وذلك تحت توجيهات وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق.

وقالت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل المترو: “يرجى العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 24 سبتمبر٢٠٢٢ بشكل طبيعي ومنتظم، بالإضافة للاستعداد لفتح محطة العتبة كمحطة تكميلية وليست نهائية بالخط الثالث”.